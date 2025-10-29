"Thunder" un "76ers" turpina perfekto NBA sezonas sākumu
Jauno sezonu Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) bez zaudējumiem turpina pagājušās sezonas čempionvienība Oklahomasitijas "Thunder" un Filadelfijas "76ers", kuras otrdien izcīnīja kārtējās uzvaras.
"Thunder" savā laukumā ar 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18) pieveica Sakramento "Kings", uzvaru sēriju pagarinot līdz pieciem mačiem. Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 31 punktu bija Šejs Gildžess-Aleksandrs, bet pa 18 punktiem katrs guva Ārons Viginss un Eidžejs Mičels. "Kings" sastāvā 23 punktus guva Zeks Lavīns, 19 - Demars Derouzens, 16 - Rasels Vestbruks, bet ar 10 punktiem un 18 atlēkušajām bumbām izcēlās Domants Sabonis.
Savukārt Filadelfijas "76ers" izbraukumā pieveica Vašingtonas "Wizards", liekot mājiniekiem kapitulēt papildlaikā ar 134:139 (40:32, 32:36, 38:26, 16:32, 8:13). "Wizards" pamatlaika izskaņā bija iespēja izraut uzvaru, tomēr Kristiāna Džeimsa Makoluma metiens no groza apakšas tika bloķēts, bet Kriss Midltons pēdējā sekundē netrāpīja pustālo metienu.
Papildlaikā "76ers" rindās deviņus punktus guva Tairīss Maksijs, kurš kopumā sakrāja 39 punktus un desmit rezultatīvas piespēles. Vēl uzvarētāju rindās ar 25 punktiem izcēlās Žoels Embīds, bet 23 punktus guva Kventins Graimss. Mājinieku sastāvā astoņi spēlētāji gūtajos punktos sasniedza divciparu skaitli, bet rezultatīvākais ar 31 punktu un 11 atlēkušajām bumbām bija Alekss Sarrs, kamēr 20 punktus guva Kaišons Džordžs.
Citā mačā rezultatīvu sniegumu nodemonstrēja Jannis Adetokunbo, ar 37 gūtiem punktiem sekmējot Milvoki "Bucks" uzvaru savā laukumā pār Ņujorkas "Knicks". "Bucks" komanda bija pārāka ar 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20), izcīnot trešo uzvaru četrās spēlēs. Adetokunbo 37 gūtajiem punktiem pievienoja arī astoņas atlēkušās bumbas zem groziem, septiņas rezultatīvas piespēles, bet 25 punktus uzvarētāju rindās guva Raiens Rollinss. "Knicks" no zaudējuma neglāba Džeilena Bransona 36 punkti un Mikala Bridžesa 24 punkti un 11 atlēkušās bumbas.
Jaunās sezonas ievadā Rietumu konferencē bez zaudējumiem turpina spēlēt Oklahomasitijas "Thunder" (bilance 5-0) un Sanantonio "Spurs" (4-0), bet Austrumu konferencē bez zaudējumiem ir Filadelfijas "76ers" (4-0) un Čikāgas "Bulls" (3-0).