Patriks Zabusovs vairs nespēlēs Slovākijas klubā "Prešov", tā pārtraukusi sadarbību
Slovākijas hokeja ekstralīgas vienība "Prešov" pārtraukusi sadarbību ar Latvijas uzbrucēju Patriku Zabusovu, pavēstīja Slovākijas spēcīgākās līgas jaunpienācēja. Zabusovs pievienojās "Prešov" septembrī, noslēdzot vienošanos ar pārbaudes laiku. Latvijas hokejists 12 mačos izcēlās ar četriem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli.
Šo sezonu viņš sāka Rīgas "Prizma" rindās, divās spēlēs tiekot pie vienas rezultatīvas piespēles. Pagājušajā sezonā Zabusovs spēlēja pēc spēka otrajā Čehijas līgā, pārstāvot "Pršerov" un "Všetin" vienības, kopumā 33 spēlēs izceļoties ar 18 (6+12) punktiem.
Karjeras laikā Zabusovs spēlējis arī slovāku klubā Mihalovces "Dukla", Čehijas vienībā Zlīnas "Berani", Rīgas "Dinamo", "Zemgale"/LLU un "Rīga". Uzbrucējs piedalījies pasaules čempionātos Latvijas U-18 un U-20 izlasēs, kā arī pārbaudes mačos Latvijas pieaugušo izlasē.
Prešovas vienību sezonas ievadā pārstāvēja arī Filips Buncis un Miks Tumānovs, kuri pameta klubu jau iepriekš. Savukārt pēc neveiksmīga sezonas ievada galvenā trenera amatu pameta Pēteris Skudra
"Prešov", kasw aizvadītajā sezonā triumfēja Slovākijas pēc spēka otrajā līgā, ar deviņiem punktiem 15 spēlēs Slovākijas ekstralīgā atrodas pēdējā vietā 12 komandu konkurencē.