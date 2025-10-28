Dainis Krištopāns par atgriešanos izlasē: "Man nav skaidri noteikta loma"
Latvijas vadošais handbolists Dainis Krištopāns gatavs jebkurai lomai, ko viņam uzticēs Latvijas izlases treneris, sarunā ar Latvijas Handbola federāciju (LHF) teica sportists.
Krištopāns atgriezies valstsvienībā pēc vairākiem cikliem un palīdzēs izlasei 2027. gada pasaules čempionāta priekškvalifikācijas spēlēs. Šobrīd Dobelē Latvijas izlase aizvada treniņus, lai pēc tam dotos uz mačiem Luksemburgā.
"Ir vienmēr patīkami atgriezties mājās. Esam aizvadījuši vēl tikai vienu treniņu, tāpēc vēl nepieciešams laiks pierast. Galvenie, protams, ir treneri, bet es esmu šeit, lai komandai palīdzētu. Man nav skaidri noteikta loma - ko treneri liks, to arī darīšu," LHF citē Krištopāna teikto. "Iepriekš ar Luksemburgu izlasei nav bijusi laba pieredze, tāpēc nopietni skatos uz gaidāmajām spēlēm. Nebūs viegli, jo pēc ilgākas pauzes un pavisam īsā laikā komandai jāspēj saspēlēties. Būs jāizmanto kādas viltības un maksimāli jākoncentrējās, lai no spēlēm iegūtu vēlamo rezultātu," papildina Krištopāns.
Paplašinātajā kandidātu sarakstā bija iekļauti kopumā 32 spēlētāji, bet sabraukuma spēlēm šobrīd gatavojas 18. Margotam Valkovskim darbā ar izlasi palīdzēs vārtsargu treneris Andris Molotanovs, kā arī Islandi pārstāvējušais latvietis Aleksandrs Pētersons.
Latvijas vīriešu handbola izlases paplašinātais kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ritvars Putra (Dobeles "Tenax"), Niks Lagzda ("Chenois Geneve", Šveice), Lauris Matisāns ("Latgols");
kreisie malējie - Ričards Juzups, Kristers Suharevs (abi - Dobeles "Tenax");
kreisie ārējie spēlētāji - Jānis Pāvels Valkovskis, Leonards Valkovskis (abi - "2000 Coburg", Vācija), Emīls Kurzemnieks (Dobeles "Tenax"), Einārs Borisovs ("Latgols");
līnijas spēlētāji - Jevgeņijs Rogonovs ("Villa de Aranda", Spānija), Artūrs Meikšāns (Pelvas "Serviti", Igaunija);
saspēles vadītāji - Endijs Kušners ("Hordur Isafjordur", Īslande), Rauls Erlends Serafimovičs ("Stralsunder", Vācija);
labie ārējie spēlētāji - Dainis Krištopāns ("Melsungen", Vācija), Valdis Kalniņš, Krists Vidzis (abi - ASK/MSĢ);
labie malējie - Ņikita Pančenko, Mārtiņš Misulis (abi - Dobeles "Tenax").