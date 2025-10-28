Šilovs paliek rezervē, “Penguins” turpina uzvaru sēriju Krosbijam svinīgā spēlē
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pirmdien palika uz rezervistu soliņa Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda izcīnīja uzvaru.
"Penguins" savā laukumā ar rezultātu 6:3 (2:2, 1:0, 3:1) pārspēja Sentluisas "Blues" komandu, pie punktiem tiekot jau sestajā spēlē pēc kārtas.
Pitsburgas vienība turpina mainīt vārtsargus ik pa vienai spēlei, un pirmdienas mačā Tristans Džerijs tika galā ar 26 no 29 metieniem jeb 89,7% raidījumu. Ar 1+2 uzvarētāju sastāvā izcēlās komandas kapteinis Sidnijs Krosbijs, kurš tādējādi kā devītais līgas vēsturē pārsniedza 1700 gūto punktu robežu.
Krosbija rēķinā tagad ir 1701 (632+1069) punkts, bet vairāk par viņu sakrājuši tikai Veins Greckis (2857), Jaromīrs Jāgrs (1921), Marks Mesjē (1887), Gordijs Hovs (1850), Rons Frensiss (1798), Stīvs Aizermens (1755) un Mario Lemjē (1723).
Vēl "Penguins" rindās pirmdienas spēlē ar 2+1 izcēlās Braiens Rasts, 1+1 iekrāja Jevgēņijs Malkins, pa vārtiem guva arī Pārkers Voterspūns un Entonijs Manta, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Ēriks Kārlsons. "Blues" sastāvā precīzi metieni Nika Bjugstada, Džordana Kairū un Matjē Žozefa rēķinā. "Penguins" ar 15 punktiem desmit spēlēs pakāpās uz otro vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs jau otrdien, viesos tiekoties ar latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvēto Filadelfijas "Flyers", kas ar deviņiem punktiem astoņos mačos ir desmitajā pozīcijā.
Ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli katrs NHL regulārā čempionāta mačā izcēlās Otavas "Senators" uzbrucēji Dreiks Batersons un Tims Šticle, sekmējot savas komandas drošu uzvaru pār Bostonas "Bruins" vienību. "Senators" savā laukumā bija pārāki ar 7:2 (1:1, 2:0, 4:1), izcīnot trešo panākumu pēc kārtas.
Lieliski šajā spēlē mājinieki darbojās vairākumā, realizējot četras no piecām iespējām. Vēl uzvarētāju sastāvā 1+1 sakrāja Fābians Seterlunds, pa vārtiem guva arī Niks Kazinss un Klods Žirū, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Džeiks Sandersons. Viesu rindās precīzi metieni Morgana Gīkija un Viktora Arvidsona rēķinā.
"Senators" pēc panākuma ar 11 punktiem desmit mačos pakāpās uz septīto pozīciju Austrumu konferencē, bet "Bruins" rēķinā ir astoņi punkti 11 mačos, kas licis noslīdēt uz pēdējo 16. vietu.