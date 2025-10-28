Porziņģis ar 27 punktiem nespēj glābt "Hawks" no zaudējuma; somam Markanenam karjeras spēle
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 27 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Hawks" viesos ar rezultātu 123:128 (35:27, 23:30, 34:41, 31:30) piekāpās Čikāgas "Bulls" komandai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
Porziņģis, kurš laukumā atgriezās pēc divu spēļu izlaišanas slimības dēļ, nospēlētajās 25 minūtēs un 31 sekundē realizēja trīs no sešiem tālmetieniem, astoņus no 11 divpunktu metieniem un abus soda metienus. Viņa rēķinā arī divas atlēkušās bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, viena personīgā piezīme un +/- rādītājs -8.
"Hawks" sākumsastāvā pēc vienas spēles izlaišanas atgriezās arī Džeilens Džonsons, kurš bija vienības otrs rezultatīvākais spēlētājs ar 25 punktiem, un divas spēles izlaidušais Zakarijs Risašē, kurš gan 20 minūtēs guva tikai divus punktus. Trejs Jangs viesu rindās izcēlās ar 21 punktu un 17 rezultatīvām piespēlēm, 18+10 sakrāja Onejka Okongvu, bet 17 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Volkers. "Bulls" astoņi spēlētāji maču noslēdza ar divciparu skaitli gūtajos punktos, bet rezultatīvākais ar 21 punktu bija Ajo Dosunmu. Vēl 18 punktus un 13 atlēkušās bumbas pievienoja Džošs Gidijs, bet 17 punktus un 17 atlēkušās bumbas sakrāja Nikola Vučevičs.
"Bulls" šo sezonu sākuši ar trim uzvarām trīs spēlēs un saglabā pirmo vietu Austrumu konferencē, bet "Hawks" ar vienu uzvaru četrās spēlēs ieņem 11. vietu. Porziņģa pārstāvētā komanda turpinās pirmo izbraukuma maču sēriju un trešdien viesos tiksies ar Bruklinas "Nets", kas pagaidām četros mačos pie uzvarām nav tikusi un Austrumu konferencē atrodas pēdējā vietā.
Tikmēr savu karjeras rezultatīvāko spēli aizvadīja Jūtas "Jazz" uzbrucējs Lauri Markanens, kurš guva 51 punktu un sekmēja savas komandas uzvaru papildlaikā pār Fīniksas "Suns" vienību. "Jazz" savā laukumā bija pārāki ar 138:134 (39:27, 25:34, 30:25, 30:38, 14:10), tiekot pie otrā panākuma trīs spēlēs.
Markanens realizēja sešus no 13 tālmetieniem, astoņus no 19 divpunktu metieniem un visus 17 soda metienus. Somu uzbrucēja kontā arī 14 izcīnītas atlēkušās bumbas zem groziem un trīs rezultatīvas piespēles.
Markanens ir pirmais "Jazz" spēlētājs kopš 1998. gada, kam izdevies mačā pārsniegt 50 gūto punktu robežu - pēdējais to paveica kluba leģenda Karls Melouns. Markanena iepriekšējais personīgais rekords bija 49 gūti punkti 2023. gada janvārī pret Hjūstonas "Rockets" vienību.
Vēl "Jazz" rindās pirmdienas spēlē ar 26 gūtiem punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kejonte Džordžs, bet 25+11 savā kontā ierakstīja Volkers Keslers. Fīniksas kluba rindās rezultatīvākais ar 34 punktiem bija Devins Bukers, kura rēķinā arī desmit rezultatīvas piespēles, 25 punktus un 11 atlēkušās bumbas sakrāja Marks Viljamss, bet 23 punktus guva Greisons Alens.
Pie trešās uzvaras trīs spēlēs pirmdien tika Filadelfijas "76ers" basketbolisti, kuri savā laukumā ar 136:124 (33:28, 39:32, 29:34, 35:30) pārspēja Orlando "Magic" vienību. Uzvarētāju sastāvā Tairīss Maksijs izcēlās ar 43 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm, 26 punktus pievienoja debitants Valdess Edžkombs, bet 25 un 10 atlēkušās bumbas iekrāja Kellijs Obrē. "Magic" rindās Paolo Bankero guva 32 punktus, 24 punktus savā kontā ierakstīja Desmonds Beins, bet 22 - Francs Vāgners.
Citā spēlē 41 punktu guva Losandželosas "Lakers" aizsargs Ostins Rīvss, taču tas neglāba viņa komandu no zaudējuma savā laukumā Portlendas "Trail Blazers" komandai ar 108:122 (24:28, 27:29, 26:32, 31:33). Iepriekšējā mačā Rīvss izcēlās ar 51 punktu. Vēl mājinieku sastāvā pirmdienas spēlē pa 16 punktiem guva Rui Hačimura, Daltons Knehts un Deandrē Eitons, bet "Trail Blazers" sastāvā 25 punkti Deni Avdijam, 24 - Džrū Holidejam, bet 22 - Džerami Grāntam.
Tikmēr savu 167. karjeras kārtējo "triple double" sakrāja Nikola Jokičs, bet viņa pārstāvētā Denveras "Nuggets" viesos ar 127:114 (34:30, 23:35, 45:29, 25:20) pārspēja Minesotas "Timberwolves" vienību. Jokičs guva 25 punktus, izcīnīja 19 atlēkušās bumbas un atdeva desmit rezultatīvas piespēles, pie "triple double" tiekot visās trijās šīs sezonas spēlēs. Kopumā serbu centram šis ir karjeras 167. "triple double", kas ir trešais labākais rādītājs NBA vēsturē. Vairāk šādu maču ir tikai Raselam Vestbrukam (203) un Oskaram Robertsonam (188). Jokičs gan nebija rezultatīvākais savas komandas rindās, jo 43 punktus guva Džamals Marejs. Savukārt "Timberwolves" sastāvā 25 punkti Džeidena Makdenielsa kontā, bet 24 punktus guva Džūliuss Rendls.
Vēl vienā pirmdienas spēlē pie pirmās uzvaras sezonā tika Bostonas "Celtics" vienība, kas viesos ar 102:90 (34:26, 31:28, 22:24, 35:12) pārspēja Ņūorleānas "Pelicans". Četrās spēlēs pirmo panākumu "Celtics" kaldināt palīdzēja Anfernija Simonsa 25 gūtie punkti, Peitons Pričards pievienoja 18 punktus, bet 16 punktus guva Luka Garza. "Pelicans" sastāvā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Džordans Pūls, bet 12 punktus guva Deriks Kvīns.
Jaunās sezonas ievadā Rietumu konferencē bez zaudējumiem turpina spēlēt Sanantonio "Spurs" un pagājušās sezonas čempioni Oklahomasitijas "Thunder" (abām bilance 4-0), bet Austrumu konferencē bez zaudējumiem ir Čikāgas "Bulls" un Filadelfijas "76ers" (abām pa 3-0).