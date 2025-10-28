Porziņģis ar 27 punktiem nespēj glābt "Hawks" no zaudējuma
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 27 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Hawks" viesos ar rezultātu 123:128 (35:27, 23:30, 34:41, 31:30) piekāpās Čikāgas "Bulls" komandai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
Porziņģis, kurš laukumā atgriezās pēc divu spēļu izlaišanas slimības dēļ, nospēlētajās 25 minūtēs un 31 sekundē realizēja trīs no sešiem tālmetieniem, astoņus no 11 divpunktu metieniem un abus soda metienus. Viņa rēķinā arī divas atlēkušās bumbas zem groziem, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, viena personīgā piezīme un +/- rādītājs -8.
"Hawks" sākumsastāvā pēc vienas spēles izlaišanas atgriezās arī Džeilens Džonsons, kurš bija vienības otrs rezultatīvākais spēlētājs ar 25 punktiem, un divas spēles izlaidušais Zakarijs Risašē, kurš gan 20 minūtēs guva tikai divus punktus.
Trejs Jangs viesu rindās izcēlās ar 21 punktu un 17 rezultatīvām piespēlēm, 18+10 sakrāja Onejka Okongvu, bet 17 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Volkers.
"Bulls" astoņi spēlētāji maču noslēdza ar divciparu skaitli gūtajos punktos, bet rezultatīvākais ar 21 punktu bija Ajo Dosunmu. Vēl 18+13 punktus pievienoja Džošs Gidijs, bet 17+17 sakrāja Nikola Vukičs.
"Bulls" šo sezonu sākuši ar trim uzvarām trīs spēlēs un saglabā pirmo vietu Austrumu konferencē, bet "Hawks" ar vienu uzvaru četrās spēlēs ieņem 11. vietu.
Porziņģa pārstāvētā komanda turpinās pirmo izbraukuma maču sēriju un trešdien viesos tiksies ar Bruklinas "Nets", kas pagaidām četros mačos pie uzvarām nav tikusi un Austrumu konferencē atrodas pēdējā vietā.