Latvijas sieviešu futbola izlase izcīna Baltijas kausu
Latvijas sieviešu futbola izlase pirmdien Kauņā Baltijas kausa finālā ar 3:0 (0:0) pārspēja Lietuvas valstsvienību, šajā turnīrā triumfējot sesto reizi.
Latvijas izlases labā ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Karlīna Miksone un vienus vārtus guva Gabriela Annija Andersone.
Spēles ievadā Latvijas futbolistes lielākoties atvairīja pretinieču uzbrukumus savā laukuma pusē, bet pēc tam arī pašas centās tuvoties soda laukumam un pamazām izlīdzināja cīņas gaitu.
Mača 59. minūtē pēc Olgas Ševcovas izpildītā soda sitiena no kreisās malas Miksone ar galvu pārvirzīja bumbu vārtos un panāca 1:0 latviešu labā. Desmit minūtes vēlāk pēc saspēles ar Ševcovu no vārtu priekšas nekļūdīga bija Andersone, kura piecas dienas pirms savas 17 gadu jubilejas guva savus pirmos vārtus valstsvienībā.
Piecas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc stūra sitiena Miksone vēlreiz ar galvu raidīja bumbu tīklā, panākot 3:0. Pamatlaika beigās lietuvietēm bija teicama iespēja vienus vārtus atgūt, taču sekmīgi vārtos nospēlēja Elza Renāte Strazdiņa.
Pusfinālā Latvijas futbolistes ar 1:0 pārspēja Igauniju, vienīgos vārtus Latvijas labā gūstot Karlīnei Miksonei, bet Lietuva ar 1:0 apspēlēja Fēru salas.
Latvijas izlases galvenejai trenerei Lienei Vācietei izlasē palīdz Jānis Segliņš, vārtsargu treneris Marks Bogdanovs un treneris - analītiķis Jēkabs Lagūns.
Latvijas izlase šogad ir cīnījusies bez zaudējumiem, sešās UEFA Nāciju līgas spēlēs februārī, aprīlī, maijā un jūnijā uzvarot C līgā un nodrošinot iespēju 2027. gada Pasaules kausu izcīņas kvalifikācijas turnīru aizvadīt B līgā. Kvalifikācijas sacensību izloze notiks 4. novembrī.
Pērn Baltijas kausa izcīņa notika Rīgā, Latvijas izlasei pusfinālā ar 2:1 uzvarot Fēru salas, bet finālā ar 0:1 piekāpjoties Igaunijai, kas turnīrā ir uzvarējusi pēdējās divas reizes.
Latvijas izlase Baltijas kausa izcīņā ir uzvarējusi sešas reizes, ieskaitot trīs panākumus pēc kārtas laikā no 2017. līdz 2019. gadam.
Latvijas izlases kandidātes:
vārtsardzes - Aleksandra Torgošova, Elza Renāte Strazdiņa (abas - "Riga");
aizsardzes - Marina Teļukeviča ("Riga"), Sofija Gergeležiu (RFS), Anastasija Ročāne (Tripoles "Asteras", Grieķija), Sandra Voitāne (Vestmannaeijāras IBV), Islande), Alise Keita Baltrušaite ("Iecava"/"Olaine"), Uma Upīte ("Metta");
pussardzes - Monika Estere Štube (Bredfordas "City", Anglija), Nikola Preijere, Līva Šteinberga, Katrīna Daņilova (visas - "Riga"), Anna Marija Valaka, Diāna Suvitra (abas - RFS), Karlīna Miksone (Sosnovecas "Czarni", Polija), Anastasija Poļuhoviča (Ščecinas "Pogon", Polija), Viktorija Zaičikova, Olga Ševcova (abas - Vestmannaeijāras IBV, Islande), Gabriela Annija Andersone ("Sassuolo", Itālija);
uzbrucējas - Santa Sanija Vuškāne (Katovices GKS, Polija), Signija Šenberga ("Metta"), Alīna Ansone (RFS).