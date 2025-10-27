Saulgriezis Vācijā savā pirmajā soļojumā maratona distancē ieņem sesto vietu
Latvijas soļotājs Raivo Saulgriezis sestdien Vācijas pilsētā Citavā starptautiskajās soļotāju sacensībās "Lusatian International Race Walking" ieņēma sesto vietu pirmoreiz veiktajā maratona distancē, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Citavā pirmo reizi notika sacensības jaunajās - pusmaratona un maratona - distancēs, kas nākotnē aizvietos līdzšinējās sacensības 20 un 35 kilometru distances.
Latvijas šī brīža labākais soļotājs Saulgriezis 17 startējušo un 12 distanci beigušo dalībnieku konkurencē ar rezultātu trīs stundas deviņas minūtes un 31 sekunde ieņēma sesto vietu.
LVS norāda, ka šo rezultātu vēl nevar uzskatīt par Latvijas rekordu - pagaidām tikai par Latvijas labāko rezultātu šajā distancē.
Vīriešu konkurencē ar rezultātu trīs stundas trīs minūtes un 55 sekundes uzvarēja itālis Andrea Agrusti, otrais ar rezultātu trīs stundas četras minūtes un 51 sekunde bija mājinieks Karls Junghanss, bet trešais ar rezultātu trīs stundas septiņas minūtes un 26 sekundes - ungārs Māte Helebrants.
Sievietēm uzvarēja Katažina Džeblo no Polijas, distanci veicot trīs stundās 24 minūtēs un 19 sekundēs.
Pusmaratonā uzvaru svinēja meksikānis Roberto Vaskess (1:25:26) un itāliete Džūlija Gabriēle (1:38:16).
Sacensībās trīs kilometru soļojumā zēniem Saulgrieža audzēknis Emīls Grandāns izcīnīja otro vietu, finišējot ar rezultātu 15 minūtes un divas sekundes.
Soļošana maratonā un pusmaratonā Eiropas čempionāta programmā pirmo reizi tiks iekļautas 2026. gadā. Čempionāts no 10. līdz 16. augustam notiks Lielbritānijas pilsētā Birmingemā.