Latvijas basketbolists Žagars savainojuma dēļ izlaidīs “Fenerbahce” spēli pret “Valencia”
Latvijas izlases basketbolists Artūrs Žagars vēl nav izārstējis savainojumu un otrdien nepiedalīsies Stambulas "Fenerbahce" Eirolīgas izbraukuma spēlē ar Spānijas klubu "Valencia", pirmdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja "Fenerbahce".
Jau ziņots, ka Žagars 16. oktobrī Stambulā "Fenerbahce" uzvarā savā laukumā Eirolīgas spēlē ar Minhenes "Bayern" (88:73) guva paceles cīpslas savainojumu. Ārstēšanas ilgums netika atklāts.
""Fenerbahce" paziņo, ka ar "Valencia" nevarēs spēlēt Artūrs Žagars, kura ārstēšanās process turpinās," vēsta klubs.
Žagars ierobežotu laiku kājas savainojuma dēļ devās laukumā arī Eiropas čempionātā, bet septembra beigās guva cirkšņa traumu pirmajā "Fenerbahce" Turcijas čempionātā spēlē un laukumā atgriezās tikai 12. oktobrī.
Divās Eirolīgas spēlēs Žagars šosezon vidēji 17 minūtēs un 45 sekundēs spēlē ir sakrājis 7,5 punktus un 2,5 rezultatīvas piespēles, bet divās Turcijas čempionāta spēlēs viņš ir guvis vidēji trīs punktus spēlē.
"Fenerbahce" ar četrām uzvarām piecās Turcijas čempionāta spēlēs ir trešā, bet Eirolīgā ar trim uzvarām sešās spēlēs ieņem devīto vietu 20 komandu turnīrā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".