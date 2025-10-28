20 sausās spēles Virslīgā aizvadījušais Krišjānis Zviedris: "Kāpēc Latvijā futbolu tik ļoti neciena, man nav atbildes"
Lasot komentārus sociālajos tīklos, dažreiz rodas sajūta, ka cilvēki Latvijā ienīst futbolu, kaut tieši ar to mūsu valstī nodarbojas visvairāk bērnu, intervijā žurnāla "Sporta Avīze" oktobra numurā teica Latvijas futbola valstsvienības pamatvārtsargs Krišjānis Zviedris.
Latvijas futbola izlase 2026. gada Pasaules kausa atlases ciklā septiņās spēlēs nopelnījusi piecus punktus. Četri no tiem par uzvaru un neizšķirtu gūti pret potenciālo pastarīti, bet vēl reizi neizšķirti spēlēts ar 2024. gada Eiropas čempionāta dalībnieci Albāniju.
Tomēr jau kopš 2010. gada Pasaules kausa kvalifikācijas Latvijas izlase nav spējusi reāli iesaistīties cīņā par kvalificēšanos finālturnīram, skumju mirkļiem esot daudz vairāk nekā prieka. Krišjānis Zviedris, kurš izlases pamatvārtsarga lomu aizņēma ar šī cikla sākumu, pauž, ka redz arī savu lomu futbola popularitātes celšanā valstī. “Ja mēs ar izlasi kādu ciklu nospēlētu labi, tas izraisītu ažiotāžu un dotu cilvēku pienesumu. Kāpēc Latvijā futbolu tik ļoti neciena, man nav atbildes,” stāsta vārtsargs. “Ļoti interesanti man ir palasīt, kad tviterī notiek diskusijas par stadioniem. Tik ļoti daudz cilvēku ir pret futbola stadionu, viņi apgalvo, ka mums jau esot desmit stadionu. Tomēr es nezinu pat vienu. Labi, ja “Skonto” būtu izlases stadions, es pat teiktu, ka pietiktu, īpaši, ja varētu uzbūvēt gala tribīni. Tomēr šis stadions nav federācijas īpašums, viņi tajā netaisās ieguldīties, un tas ir tikai normāli,” Zviedris izteicās mirklī, kad vēl nebija sākušās diskusijas, ka, iespējams, tiešām nacionālo futbola stadionu tomēr varētu būvēt tieši “Skonto” stadiona vietā.
2024./2025. mācību gadā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs ar futbolu nodarbojās 13 696 bērni, kam sekoja basketbols ar 9051 bērnu, bet trešajā vietā ar 6777 jaunajiem audzēkņiem atradās vieglatlētika.
“Cilvēki argumentē ar to, ka mums ir slikti rezultāti un Latvijā nav futbola. Tomēr stadionā var būt ne tikai futbols, tur var rīkot koncertus, pasākumus, jebko. Jā, futbols tur būtu primārais, bet tur varētu notikt arī daudzi citi notikumi. Kā tu teici, Latvijā visvairāk bērnu spēlē futbolu, arī tas ir rādītājs, kāpēc futbolam vajadzētu stadionu. Citreiz tiešām internetā rodas sajūta, ka cilvēki futbolu ienīst,” stāsta Krišjānis Zviedris. “Skaidrs, ka fanu rīcība pirms RFS spēles pret Amsterdamas “Ajax” nav attaisnojama, bet tā vienkārši bija attiecīgo iestāžu nolaidība, kas nebija sagatavojušies faniem. Eiropā, kur futbols notiek katru nedēļu, policisti daudz labāk zina, kā viņus ierobežot un savaldīt. Mums nekas nebija izdarīts, un pēc tam cilvēki brīnījās. Atkal futbols cieta.”
Šajā sezonā Krišjānis Zviedris pārstāv “Riga” komandu. Pagājušās nedēļas beigās, pateicoties bezvārtu neizšķirtam 0:0 pret “Tukums 2000” komandu, rīdzinieki divas kārtas pirms sezonas beigām varēja virs galvas celt čempionu kausu. Zviedris šajā mačā aizvadīja jau savu 20. “sauso” spēli šosezon.
Zīmīgi, ka šīs sezonas pirmajās sešās kārtās “Riga” guva vien divas uzvaras, tomēr pēc tam pārliecinoši dominēja turnīrā. “Jau no sezonas sākuma man pašam bija iekšā sajūta, ka mums ir ļoti laba komanda. Tomēr kaut kā nepārliecinātība un uztraukums traucēja sasniegt rezultātu. Es pats uzskatīju, ka vienkārši tas brīdis jāpārvar un viss labi aizies. Labi, ka trenerim ļāva strādāt, neko nemainīja un uzticējās procesam, tas tiešām bija kritiskais mirklis. Ja tagad atskatās uz sezonas sākumu, mēs spēlējām tiešām labi, arī spēlēs, kurās zaudējām punktus, dominējām, bet bumba spītīgi negāja vārtos, kamēr mūsu vārtos tā lidoja iekšā pat mistiskās epizodēs. Kad šo sēriju pārlauzām, tālāk devāmies ar lielu pārliecības vilni,” stāsta vārtsargs.
Iepriekš “Riga” par Virslīgas čempioni bija kļuvusi 2018., 2019. un 2020. gadā. Kopš tā laika trīs titulus izcīnīja RFS komanda un vienreiz “Valmiera”. Jau trešdien “Riga” cīnīsies par vēl viena titula iegūšanu, Latvijas kausa finālmačā sacenšoties ar “Auda” futbolistiem.
