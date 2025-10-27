Kirils Volosovs kļuvis par U-15 Eiropas vicečempionu boksā
Latvijas bokseris Kirils Volosovs nedēļas nogalē svara kategorija līdz 46 kilogramiem ir izcīnījis sudraba medaļu Eiropas U-15 čempionātā, informēja Latvijas Boksa savienība (LBS).
LBS informē, ka Volosovs astotdaļfinālā uzvarēja Polijas bokseri Janu Kiliku, ceturtdaļfinālā - Čehijas pārstāvi Janu Cicko, pusfinālā - Gruzijas sportistu Joni Haburdzaniju, bet finālā piekāpās Anglijas bokserim Mailsam Kešam. "Volosova uzvaras ceļā uz finālu, tiekoties ar spēcīgiem pretiniekiem, apliecina gan sportista meistarību, gan viņa trenera spēju sagatavot un noturēt savu audzēkni labā fiziskā un mentālā kondīcijā visa turnīra garumā," norāda LBS prezidents Gatis Gudermanis.
Viņš uzsver, ka arī pārējie komandas dalībnieki demonstrēja patiešām labu sniegumu, taču dažos gadījumos nepaveicās ar izlozi, jau pirmajās cīņās tiekoties ar čempionāta galvenajiem favorītiem. "Ir arī situācijas, kad tiesnešu lēmumi varēja tikt vērtēti dažādi, taču ir skaidrs - cīnoties pret mājiniekiem vai lielāku valstu pārstāvjiem, uzvara jānopelna ar pārliecinošu pārsvaru," vēsta Gudermanis.
Latviju čempionātā pārstāvēja desmit jaunie bokseri, kuru startus vadīja galvenais treneris Ritvars Šuļga, treneri Ingus Zvinbergs, Sergejs Ahmadulins un Uldis Ozols. Čempionātā Latviju pārstāvēja arī tiesnesis Ivans Lisenko. Deniss Hasčenko svara kategorijā līdz 42 kilogramiem astotdaļfinālā uzvarēja bokseri no Itālijas Flavio Grieko, bet ceturtdaļfinālā piekāpās Īrijas bokserim Ronanam Čārlzam un ierindojās piektajā vietā. Silvesters Vasiļevskis svara kategorijā līdz 44 kilogramiem astotdaļfinālā zaudēja Īrijas bokserim Patrikam Keisijam un čempionātu noslēdza devītajā vietā.
Luka Bondarenko svara kategorijā līdz 48 kilogramiem 1/16 finālā uzvarēja Azerbaidžānas bokseri Abasali Mammadli, bet astotdaļfinālā piekāpās Īrijas sportistam Zakam Kreitonam, noslēdzot čempionātu devītajā vietā. Braiens Biģelis svara kategorijā līdz 50 kilogramiem astotdaļfinālā cīņu ar Itālijas bokseri Alesandro Falkoni beidza priekšlaicīgi, bet cīņā par pusfinālu zaudēja Polijas sportistam Ksaveriju Urbaņski un ierindojās piektajā vietā. Roberts Martinsons svara kategorijā līdz 52 kilogramiem astotdaļfinālā zaudēja Turcijas bokserim Jagizam Kijmazam, ierindojoties devītajā vietā.
Rodrigo Prāvs svara kategorijā līdz 54 kilogramiem un Prohors Grišunins svara kategorijā līdz 57 kilogramiem astotdaļfinālā piekāpās Melnkalnes bokseriem, attiecīgi Nikolam Iličam un Ivanam Tijaničam un čempionātu noslēdza devītajā vietā. Deivijs Moncevičs svara kategorijā līdz 70 kilogramiem astotdaļfinālā zaudēja Rumānijas bokserim Rahmanam Sali un ierindojās devītajā vietā. Vienīgā Latvijas boksere šajās sacensībās Jana Vitukasvara kategorijā līdz 50 kilogramiem ceturtdaļfinālā piekāpās Ukrainas sportistei Viktorijai Ameļčenko un noslēdza čempionātu piektajā vietā.
Pirmais Eiropas U-15 skolēnu boksa čempionāts, ko organizēja jaunizveidotās Pasaules Boksa organizācijas Eiropas konfederācija, no 16. līdz 26. oktobrim norisinājās Budvā. Turnīrs pulcēja 372 sportistus no 31 valsts.