VIDEO: ķīniešu daiļslidotājs pēc sekmīga slidojuma ņem rokās ballistisko raķetu; Slidošanas savienība vērtēs, vai tas bija pareizi
Starptautiskā Slidošanas savienība (ISU) veic izmeklēšanu saistībā ar divu ķīniešu sportistu pēc starta "Grand Prix" sacensībās demonstrēto mīksto rotaļlietu, kas līdzinājās ballistiskajai raķetei, ziņo ISU.
Televīzijā translētajās starptautiskajās sacensībās Ķīnas "Grand Prix" jeb "Cup of China" ķīniešu deju pāris Sjins Dzjanins un Žeņa Dzjuņfei, pēc uzstāšanās gaidot rezultātus, rokās turēja lielu mīksto rotaļlietu ar uzrakstu "DF-61", kas ļoti līdzinās ballistiskajai raķetei.
DF-61 ir jaunā Ķīnas starpkontinentālā ballistiskā raķete, kas spējīga nest arī kodolgalviņu un pagājušajā mēnesī tika demonstrēta Ķīnas armijas militārajā parādē.
"ISU ir informēti, ka neatbilstoša rotaļlieta tika uzmesta uz ledus pēc sportistu uzstāšanās Ķīnas "Grand Prix" posmā 25. oktobrī," svētdien paziņojumā norādīja ISU. "Mīkstā mantiņa nonāca sportistu rokās, kuri iepriekš bija startējuši. ISU nožēlo notikušo un veiks turpmāko izmeklēšanu."
Sjins un Žeņa desmit dejotāju pāru konkurencē ierindojās astotajā pozīcijā, bet par uzvarētājiem kļuva ASV duets Medisona Čoka un Evans Beitss.