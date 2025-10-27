Girgensona “Lightning” papildlaikā uzvar “Golden Knights” un gūst otro panākumu pēc kārtas
Pie otrās uzvaras pēc kārtas svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārajā čempionātā tika latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda, kas savā laukumā papildlaikā pieveica Vegasas "Golden Knights" vienību.
"Lightning" bija pārāki ar rezultātu 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Girgensons laukumā pavadīja 15 minūtes un 49 sekundes, no kurām minūti un desmit sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs šajā mačā pielietoja četrus spēka paņēmienus, tika pie divām soda minūtēm, uzvarēja vienā no trim iemetieniem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mača piektajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Brendons Heigels, bet 19.minūtē Viljams Kārlsons panāca izlīdzinājumu. Pamatlaikā rezultāts vairs nemainījās, bet uzvaru "Lightning" nodrošināja Ņikitas Kučerova precīzais metiens papildlaika 32.sekundē.
"Lightning" vārtsargs Andrejs Vasiļevskis atvairīja 18 no 19 metieniem, bet pretējos vārtos Karls Lindbums tvēra 26 no 28 ripām.
Citā mačā Vankūveras "Canucks" vienība bez savainotā latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera sastāvā ar 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) papildlaikā savā laukumā pieveica Edmontonas "Oilers" vienību, pārtraucot trīs zaudējumu sēriju.
Mača 16.minūtē "Canucks" vadībā izvirzīja Broks Besers, bet 23.minūtē 2:0 vairākumā panāca Ēliass Petešons. Otrā perioda 17.minūtē Leons Draizaitls vienus vārtus viesiem atguva, taču trešdaļas pēdējā minūtē Kīfers Šervuds mājiniekiem atjaunoja divu vārtu pārsvaru, panākdams 3:1.
Padējo divu gadu Stenlija kausa finālisti "Oilers" vēl nepadevās un trešajā periodā guva divus vārtus, spējot tikt līdz papildlaikam - precīzi meta Džeks Rosloviks un vairākumā Draizaitls.
Uzvaras vārtus "Canucks" labā papildlaika otrajā minūtē guva Šervuds.
"Lightning" pēc panākuma ar astoņiem punktiem deviņos mačos pakāpās uz 14.vietu Austrumu konferencē, bet "Canucks" ar desmit punktiem desmit spēlēs ir devītajā pozīcijā Rietumos.
Nākamo maču Girgensona pārstāvētais klubs aizvadīs otrdien viesos pret Nešvilas "Predators", bet "Canucks" otrdien savā laukumā uzņems Ņujorkas "Rangers".
Kalgari "Flames" - Ņujorkas "Rangers" 5:1 (2:1, 1:0, 2:0);
Čikāgas "Blackhawks" - Losandželosas "Kings" 1:3 (1:0, 0:2, 0:1);
Nešvilas "Predators" - Dalasas "Stars" 2:3 (1:0, 1:2, 0:1);
Minesotas "Wild" - Sanhosē "Sharks" 5:6 (2:2, 0:2, 3:1, 0:1) - pagarinājumā;
Vinipegas "Jets" - Jūtas "Mammoth" 2:3 (0:0, 2:2, 0:1);
Tampabejas "Lightning" - Vegasas "Golden Knights" 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) - pagarinājumā;
Ņūdžersijas "Devils" - Kolorādo "Avalanche" 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) - pagarinājumā.