Lando Noriss uzvar Meksikas "Grand Prix" un kļūst par F-1 kopvērtējuma līderi
"McLaren" pilots Lando Noriss svētdien Mehiko izcīnīja pārliecinošu uzvaru Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 20. posmā - Meksikas "Grand Prix" - un kopvērtējumā kļuva par līderi.
Pirmajos līkumos pēc pilotu sīvas cīņas par pozīcijām par līderi kļuva kvalifikācijas uzvarētājs Noriss, kurš līdz sacīkstes vidum bija iekrājis jau aptuveni 30 sekunžu pārsvaru pār tuvāko sekotāju. Turpinājumā viņa pārsvars nedaudz saruka pēc boksu apmeklējuma, taču tas neliedza Norisam izcīnīt drošu uzvaru.
Pēdējos apļos par otro vietu cīnījās "Ferrari" pilots Šarls Leklērs un Makss Verstapens ("Red Bull"), taču, kad starp abiem pilotiem bija palikusi mazāk kā sekunde, virtuālā drošības mašīna ļāva otro pozīciju līdz finišam saglabāt Leklēram. Savukārt Verstapens, kurš pirmajos līkumos pēc nelielas sadursmes ar Lūisu Hamiltonu ("Ferrari") izbrauca ārpus trases robežām, bet veiksmīgi atgriezās sacīkstē, bija trešais.
Uzreiz ārpus labāko trijnieka finišēja Olivers Bērmans ("Haas"), piektais bija Oskars Piastri ("McLaren"), sesto un septīto vietu ieņēma "Mercedes" piloti Kimi Antonelli un Džordžs Rasels, astotais bija Hamiltons, devītajā pozīcijā ierindojās Estebans Okons ("Haas"), bet pirmo desmitnieku noslēdza Gabriels Bortoleto ("Sauber").
Kopvērtējumā līderis ar 357 punktiem ir Noriss, par vienu punktu apsteidzot savu komandas biedru Piastri, bet Verstapens ar 321 punktu atrodas trešajā pozīcijā. Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība. Šosezon F-1 čempionātā tiks aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".