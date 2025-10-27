Mēneša garumā Ķekavā tiek aizvadīta rudens ekspedīcija
No 20. oktobra līdz 20. novembrim visiem aktīvās atpūtas cienītājiem ir iespēja piedalīties aizraujošā rudens ekspedīcijas spēlē Ķekavā.
“Rudens ekspedīcija Ķekavā 2025” norisinās attālināti – dalībnieki var individuāli vai komandās izvēlēties sev ērtāko laiku, lai sameklētu visus puzles gabaliņus.
Ekspedīcijas maršruts ar 12 aizraujošiem punktiem pieejams mājaslapā Sports.kekava.lv, kā arī to iespējams saņemt Ķekavas sporta klubā pie administratores no plkst. 8.00 līdz 21.00.
Uzdevums – pēc norādēm atrast un apmeklēt visus 12 punktus, atbildēt uz kontroljautājumiem. Kad visi punkti apmeklēti un uzdevumi izpildīti, saliec puzli un iegūsti atslēgas vārdu, kuru līdz 20. novembrim nosūti uz e-pastu: zane.sprukta@kekava.lv.
Ikviens, kurš iesūtīs pareizo atslēgas vārdu, tiks iekļauts balvu izlozē, kas notiks 21. novembrī. Izlozes video būs pieejams Ķekavas Sporta centra "Facebook" un "Instagram" kontos. Balvās – gardumi no spēles atbalstītājiem: Ķekava Latvija un Spilva.
Aicinām būt aktīviem, izmantot iespēju pavadīt laiku dabā kopā ar ģimeni vai draugiem, izbaudīt sportisku azartu un iepazīt Ķekavu rudenīgās noskaņās!