Madrides "Real" Spānijas futbola klasikā izcīna uzvaru pār "Barcelona"
Madrides "Real" futbolisti svētdien sezonas pirmajā Spānijas čempionāta cīņā ar 2:1 (2:1) pārstpēja "Barcelona" vienību.
Spēles ievadā "Barcelona" futbolisti savā soda laukumā nespēja apstādināt Vinisiusu Žunioru un uz viesu vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, taču tiesnesis pēc video atkārtojuma noskatīšanās lēmumu mainīja un "pendeli" atcēla. Savukārt mača 12. minūtē "Real" labā vārtus guva Kilians Mbapē, bet vēlreiz tika iesaistīts VAR un aizmugures dēļ vārtu guvums tika atcelts. Vēl desmit minūtes vēlāk pēc Džūda Belingema piespēles Mbapē aizskrēja garām aizsargam un ar spēcīgu sitienu pārspēja viesu vārtsargu, izvirzot vadībā "Real".
Tuvojoties puslaika izskaņai, barselonieši izmantoja mājinieku kļūdu saspēlējoties pie sava soda laukuma, un pēc Markusa Rešforda piespēles uz vārtu priekšu no tuvas distances precīzu sitienu izpildīja Fermins Lopess, panākot neizšķirtu. Aptuveni piecas minūtes vēlāk "Real" vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Belingems, kurš raidīja bumbu "Barcelona" vārtos no tuvas distances.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām septiņām minūtēm Mbapē varēja dubultot pārsvaru, taču viņa sitienu atvairīja "Barcelona" vārtsargs Vojcehs Ščensnijs. Kompensācijas laika izskaņā otro dzelteno kartīti saņēma "Barcelona" pārstāvis Pedri. Pēc tam abu komandu pārstāvji vēl iesaistījās asumos pie "Real" rezervistu soliņa, bet īsi pēc tam tiesnesis nosvilpa mača beigas, madridiešiem nosargājot panākumu. Pēc desmit spēļu kārtām "Real" ar 27 punktiem turnīra tabulā saglabā pirmo pozīciju, kamēr "Barcelona" ar 22 punktiem ir par vienu pozīciju zemāk.