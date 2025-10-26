"Mogo"/RSU hokejisti OHL mača trešajā trešdaļā izrauj uzvaru
"Mogo"/RSU svētdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) spēlē trešajā trešdaļā atspēlējās no divu punktu deficīta un ar 5:4 pārspēja Viļņas "Hockey punks".
Otrā perioda ievadā 2:0 Latvijas komandas labā panāca Jānis Zemītis un Gints Meija, taču trešdaļas turpinājumā mājiniekiem izdevās panākt neizšķirtu 2:2. Noslēdzošā perioda ievadā Viļņas komanda guva vēl divus vārtus aptuveni trīs minūšu laikā, "Mogo"/RSU nonākot iedzinējos ar 2:4. Pēc ceturtajiem ielaistajiem vārtiem viesi atbildēja ar Kaspara Ziemiņa un Meijas precīziem metieniem, izlīdzinot rezultātu 4:4, bet 57.minūtē vairākumā uzvaru nesošos vārtus guva Kristers Ansons.
Citā mačā "Rīgas Hokeja skola" mājās ar 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Tallinas "Panter" hokejistiem. Pēcspēles metienu sērijā mājinieku rindās precīzs metiens padevās tikai Robertam Jānim Polim, kamēr Tallinas komandā vārtus guva Maksims Lovkovs un Kevins Parrass. Pamatlaikā viesu vārtsargu pārspēja Renards Jānis Sprieslis, Stefans Rots un Kristers Obuks, kamēr "Panter" rindās ar "hat trick" izcēlās Lovkovs.
Turnīra tabulā 12 spēlēs 22 punkti ir Kijivas "Capitals" un 21 punkts - "Zemgale"/LBTU vienībai, "Mogo"/RSU ir 21 punkts 15 mačos, "Liepājas hokeja komandai" ir 20 punkti 13 spēlēs, 16 punktus 13 cīņās ir sakrājusi Rīgas "Prizma", Tallinas "Panter" ar 12 cīņās gūtiem deviņiem punktiem ieņem sesto vietu, 11 spēlēs Elektrēnu "Energija" ir izcīnījusi piecus punktus, trīs punkti "Rīgas Hokeja skolai" ir deviņās cīņās, bet Viļņas "Hockey punks" 11 mačos iekrājusi divus punktus.
Latviju turnīrā pārstāv "Mogo"/RSU, Jelgavas "Zemgale"/LBTU, "Rīgas Hokeja skola", "Prizma" un "Liepājas hokeja komanda", Lietuvu - Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks", Igauniju - Tallinas "Panter", bet Ukrainu - Kijivas "Capitals". OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.