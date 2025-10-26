RFS futbolisti vārtsarga Šteinbora atvadu spēlē pārspēj "Grobiņu"
RFS futolisti svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 34. kārtas spēlē, kas bija karjerā pēdējais mačs vārtsargam Pāvelam Šteinboram, ar 5:0 (3:0) pārspēja "Grobiņu".
RFS labā divus vārtus guva Darko Lemajičs, bet pa reizei izcēlās Roberts Savaļnieks, Roberts Veips un Jānis Ikaunieks. Šteinbors bija starta vienpadsmitniekā un tika nomainīts 39. minūtē, kad viņu ar goda aleju sveica abu komandu spēlētāji. Viņa vietā laukumā devās Sergejs Vilkovs. Mača 26. minūtē pēc Jāņa Ikaunieka centrējuma ar galvu precīzs bija Lemajičs.
Puslaika beigās, 44. minūtē, "Grobiņas" vārtsargs Ņikita Pinčuks saskrējās ar komandas biedru, un tas ļāva Savaļniekam gūt vārtus no trešdaļas laukuma. Kompensācijas laikā pēc stūra sitiena 3:0 panāca Veips. Otrā puslaika ievadā, 48. minūtē, Lemajičs pēc Ikaunieka piespēles panāca 4:0. Piektos vārtus RFS guva 76. minūtē, kad pēc stūra sitiena Pinčuks atsita bumbu sev priekšā, no kurienes to mērķī iesita Ikaunieks.
Pirms tam Kristoferam Rēķim gūstot uzvaras vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, "Metta" Jūrmalā ar 3:2 pārspēja "Audu". Piektdien "Riga" savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Tukums 2000" komandu un ceturto reizi uzvarēja Latvijas čempionātā. Sestdien 34. kārtas turpinājumā "Daugavpils" mājās spēlēja 2:2 ar "Super Nova" komandu, ar tādu pašu rezultātu noslēdzoties arī "Jelgavas" un "Liepājas" cīņai.
Pēc 34 spēlēm "Riga" komandai ir 87 punkti, RFS - 81 punkts, bet "Liepājai" ir 58. Tālāk ar 48 punktiem ir "Daugavpils", bet piekto vietu ar 44 punktiem ieņem "Auda", "Jelgava" guvusi 36 punktus, "Tukums 2000" - 32, "Grobiņa" - 30, "Super Nova" - 29, bet "Metta" - 27 punktus. Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.