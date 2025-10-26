Rodions Kurucs mačā pret bijušo komandu gūst 15 punktus
Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" komanda Spānijas augstākās līgas (ACB) ceturtās kārtas mačā ar 84:89 (21:26, 17:23, 24:19, 22:21) piekāpās Mursijas UCAM.
Kurucs laukumā pavadīja 23 minūtes un 20 sekundes, kuru laikā guva 15 punktus - realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un visus trīs soda metienus. Viņš atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, saņēma trīs personīgās piezīmes, izprovocēja četrus pārkāpumus, dalīja labāko +/- rādītāju komandā (+7) un ar 16 efektivitātes koeficienta punktiem bija produktīvākais viesu rindās.
Par Kurucu rezultatīvāks "Baskonia" komandā bija 17 punktus guvušais Kobi Simonss, bet 13 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Amidu Diallo kontā. Uzvarētājiem ar 25 punktiem izcēlās Deivids Dedžūliuss. UCAM komandu vada Latvijas izlases galvenais treneris Sito Alonso.
Vēl svētdien Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" viesosies pie Madrides "Real", kuras rīcībā ir Gunārs Grīnvalds. Sestdien Kristera Zorika pārstāvētā "Lleida" mājās ar 99:90 pārspēja "Granada", bet Artūra Kuruca pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" viesos ar 85:100 zaudēja "Barcelona".
UCAM un "Lleida" ar trīs uzvarām četrās spēlēs ieņem ceturto un piekto vietu, "Real" uzvarējusi divās no trīs cīņām un ir septītā, "Baskonia" divas uzvaras četros dueļos dod desmito pozīciju, "Baxi" ar vienu uzvaru trīs spēlēs ir pozīciju zemāk, bet "Rio Breogan" guvusi panākumu vienā no četriem mačiem, kas dod 16. vietu 18 komandu konkurencē. Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".