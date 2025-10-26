Rēķis izrauj "Metta" komandai svarīgu uzvaru cīņā par palikšanu virslīgā
Kristoferam Rēķim gūstot uzvaras vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, "Metta" svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 34. kārtas mačā Jūrmalā ar 3:2 (1:1) pārspēja "Audu".
"Metta" no pirmspēdējās pozīcijas atpaliek par diviem punktiem un pēdējās divās kārtās cīnīsies par palikšanu augstākajā līgā, ar nosacījumu, ja nākamgad paliek nemainīgs desmit vienību skaits. "Auda" savukārt atpaliek par četriem punktiem no ceturtās vietas, kas garantētu dalību Eirokausos, ja to neizdosies nodrošināt ar uzvaru Latvijas kausā.
"Metta" komandai vārtus guva arī Aleksandrs Molotkovs un Daņiils Čiņajevs, bet "Audas" rindās izcēlās Eduards Dašķevičs un Deniss Meļņiks.
Jūrmalā mājinieku statusā spēlējusī "Metta" vadībā izvirzījās 25. minūtē, kad Molotkovs ar spēcīgu sitienu no distances guva savus pirmos vārtus virslīgā. Neizšķirtu viesi panāca pirmā puslaika kompensācijas laika beigās, kad pēc Mohameda Kamarā pārkāpuma 11 metru soda sitienu realizēja Dašķevičs.
"Metta" priekšā atgriezās otrā puslaika sākumā, kad 53. minūtē pēc pretuzbrukuma vārtus guva Čiņajevs. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām Dašķevičs pēc uzvarētas divcīņas piespēlēja Meļņikam, kurš panāca 2:2.
Kompensācijas laika pēdējās minūtēs Rēķis apsteidza pretinieku aizsargus un izskrēja pret Niku Aleksandrovu, sitot bumbu labajā vārtu stūrī.
Dienas otrajā mačā, kas sāksies plkst. 16, RFS futbolisti "LNK Sporta parkā" uzņems "Grobiņu".
Piektdien "Riga" savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Tukums 2000" komandu un ceturto reizi uzvarēja Latvijas čempionātā. Sestdien 34. kārtas turpinājumā "Daugavpils" mājās spēlēja 2:2 ar "Super Nova" komandu, ar tādu pašu rezultātu noslēdzoties arī "Jelgavas" un "Liepājas" cīņai.
Pēc 34 spēlēm "Riga" komandai ir 87 punkti, 33 cīņās RFS - 78 punkti, bet 34 mačos "Liepājai" ir 58 un "Daugavpilij" - 48 punkti. 34 spēlēs "Auda" vienība ir sakrājusi 44, bet 34 mačos "Jelgavai" ir 36 un "Tukums 2000" komandai - 32 punkti. 33 spēlēs "Grobiņai" ir 30 punkti, 34 mačos "Super Nova" komandai - 29 un 34 cīņās "Metta" komandai - 27 punkti.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.