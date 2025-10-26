Punnenovs atvaira 32 metienus zaudētā Šveices čempionāta mačā
foto: IMAGO/Sergio Brunetti
Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs.
Hokejs

Punnenovs atvaira 32 metienus zaudētā Šveices čempionāta mačā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas vārtsargs Ivars Punnenovs sestdien Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē atvairīja 32 metienus, taču ar to nebija gana, lai Rapersvilas-Jonas "Lakers" komanda izcīnītu uzvaru.

"Lakers" viesos ar 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) zaudēja "Lugano" hokejistiem.

Punnenovs šosezon astoņās NL spēlēs vidēji ielaidis 2,14 ripas un atvairījis 93,2% metienu, kas ir otrs labākais rādītājs līgā.

Vēl sestdien Oskars Lapinskis ar Langnavas "Tigers" viesos ar 3:5 (1:1, 0:1, 2:3) zaudēja "Davos" vienībai, bet Deniss Smirnovs un "Kloten" mājās ar 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) piekāpās Cīrihes "Lions", kurai savainojuma dēļ nevar palīdzēt Rūdolfs Balcers.

No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir "Lakers", kas ir vicelīdere.

Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.

Tēmas

Deniss Smirnovs"Davos"Langnavas "Tigers"Oskars LapinskisIvars PunnenovsRūdolfs Balcers"Lausanne"

