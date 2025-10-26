"Blue Jackets" uzvar pēcspēles metienos Merzļikina un Šilova savstarpējā mačā
Vārtsargi Elvis Merzļikins un Artūrs Šilovs sestdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) sargāja vārtus savstarpējā mačā, Kolumbusas "Blue Jackets" pēcspēles metienu sērijā pārspējot Pitsburgas "Penguins".
Citās spēlēs ar latviešu dalību uzvaras svinēja uzbrucējs Zemgus Girgensons savā sezonas pirmajā mačā un aizsargs Uvis Balinskis.
Pitsburgā notikušajā duelī ar divu latviešu vārtsargu dalību "Blue Jackets" pēcspēles metienu sērijā uzvarēja ar 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0).
Merzļikins šajā mačā atvairīja 26 no 30 metieniem, bet Šilovs - 37 no 41, kā arī asistēja vienā vārtu guvumā. Pēcspēles metienos Šilovs tika pārspēts visas trīs reizes, savukārt Merzļikinu pārspēja divreiz, līdz Jevgeņijs Malkins meta ripu garām vārtiem.
Iepriekšējo reizi divi latviešu vārtsargi NHL savā starpā spēlēja 2002. gadā, kad Pēteris Skudra ar Vankūveras "Canucks" uzveica Artūru Irbi ar Karolīnas "Hurricanes".
Pēcspēles metienos uzvaru nesošos vārtus guva Kirils Marčenko, bet pamatlaikā viesu rindās izcēlās Dmitrijs Voronkovs divas reizes, kā arī Čārlijs Koils un Jegors Činahovs pa vienai reizei. "Penguins" vienībā vārtus guva Raiens Šī, Entonijs Manta, Kriss Letangs un Braiens Rasts, pēdējiem diviem trešā perioda otrajā pusē no 2:4 panākot 4:4.
"Penguins" ar 13 punktiem deviņās spēlēs ir trešā Austrumu konferencē, kur "Blue Jackets" ar astoņiem punktiem astoņos dueļos ieņem 13. pozīciju.
Tikmēr Girgensons pēc traumas izārstēšanas aizvadīja savu sezonas pirmo spēli, Tampabejas "Lightning" mājās ar 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) uzvarot Anaheimas "Ducks".
Girgensons uz ledus bija 12 minūtes un 18 sekundes, divreiz meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, zaudēja divas ripas, uzvarēja piecos no deviņiem iemetieniem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
Entonijs Sirelli guva divus vārtus, tajā skaitā uzvaru nesošos, kā arī atdeva vienu rezultatīvu piespēli, tāpat mājiniekiem divreiz izcēlās Džeiks Gencels. "Ducks" vienībā vārtus guva Džeikobs Truba, Raiens Pēlings un Trojs Terijs.
"Lightning" ar sešiem punktiem astoņās spēlēs joprojām ir pēdējā, 16. vietā Austrumu konferencē. "Ducks" komandai deviņi punkti astoņos mačos dod astoto pozīciju Austrumu konferencē.
Tikmēr Balinskis ar Floridas "Panthers" mājās ar 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) uzvarēja Vegasas "Golden Knights".
Balinskis 13 minūtēs un 28 sekundēs pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, pārtvēra vienu piespēli, bloķēja vienu metienu un dueli pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Iepriekšējo divu sezonu Stenlija kausa ieguvējiem vārtus guva Sems Reinhārts, Kols Švinds un Entonijs Džons Grīrs. Sergejs Bobrovskis atvairīja visus 17 pretinieku metienus.
"Panthers" ar desmit punktiem desmit spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Golden Knights" ar 12 punktiem astoņās cīņās ir ceturtā Rietumos.
Vēl sestdien Vankūveras "Canucks" bez savainotā uzbrucēja Teodora Bļuger mājās ar 3:4 (1:0, 1:1, 1:3) zaudēja Monreālas "Canadiens".
Viesiem uzvaru nesošos vārtus guva Ivans Demidovs, kurš spēli noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem, jo asistēja pirmajos divos "Canadiens" vārtos. "Canucks" komandā vieni vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Ēliasam Petešonam.
"Canucks" ar astoņiem punktiem deviņās spēlēs ir 12. vietā Rietumu konferencē, bet "Canadiens" ar 14 punktiem desmit mačos ir Austrumu konferences vicelīdere.