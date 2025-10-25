Spānijas ACB: Zorika komanda triumfē, Kurucam neveiksmīgs mačs pret “Barcelona”
Latvijas basketbolista Kristera Zorika pārstāvētā "Lleida" sestdien savā laukumā svinēja uzvaru Spānijas augstākās līgas (ACB) ceturtās kārtas mačā, bet Artūra Kuruca pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" viesos piekāpās "Barcelona" vienībai.
"Lleida" ar 99:90 (24:22, 22:20, 23:21, 30:27) pārspēja "Granada".
Zoriks spēlēja 14 minūtes un 24 sekundes, grozā netrāpot abus divpunktu metienus, abus tālmetienus un punktus negūstot. Viņa kontā arī divas zem groziem izcīnītas bumbas, rezultatīva piespēle, divas kļūdas, trīs personiskās piezīmes, izprovocēts pārkāpums pretiniekam, +/- rādītājs +4 un efektivitātes koeficients -6.
Mājiniekiem rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Oriols Paulī, bet viesu rindās 21 punktu un 11 atlēkušās bumbas sakrāja Luka Božičs.
Vēl sestdien Artūra Kuruca pārstāvētā Lugo "Rio Breogan" viesos ar 85:100 (18:28, 23:16, 26:28, 18:28) zaudēja "Barcelona".
Kurucs spēlēja 18 minūtes un 36 sekundes, grozā netrāpot nevienu no sešiem tālmetieniem un punktus negūstot. Viņa kontā arī divas kļūdas, pārķerta bumba, personiskā piezīme, izprovocēts pārkāpums pretiniekam, kā arī mačā sliktākie +/- rādītājs -21 un efektivitātes koeficients -7.
Lugo komandā Fransisko Alonso guva 17 punktus, bet mājiniekiem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Viljams Klaibērns.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".