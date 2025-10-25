“Napoli” pārspēj “Inter” un atgriežas A sērijas līderpozīcijā
"Napoli" sestdien savā laukumā pieveica Milānas "Inter" un atgriezās Itālijas A sērijas futbola čempionāta turnīra tabulas galvgalī.
Divu pagājušās sezonas labāko Itālijas čempionāta komandu cīņā čempione "Napoli" uzvarēja ar 3:1 (1:0).
30. minūtē pēc Henriha Mhitarjana pārkāpuma uz viesu vārtiem tika piešķirts 11 metru soda sitiens. Mhitarjans pēc sadursmes nevarēja turpināt spēli un tika nomainīts ar Pjotru Zelinski, bet 11 metru sitienu, raidot bumbu vārtu kreisajā stūrī, realizēja Kevins de Breine - 1:0 mājinieku labā.
Arī de Breine guva savainojumu, un pēc realizētā soda sitiena viņu nomainīja Matiasa Olivera.
54. minūtē Skots Maktominejs ar sitienu no soda laukuma raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī, panākot 2:0.
59. minūtē "Inter" ar 11 metru soda sitienu vienus vārtus atspēlēja. Alesandro Buondžorno savā soda laukumā skāra bumbu ar roku, un 11 metru sitienu realizēja Hakans Čalhanolu, raidot bumbu vātu labajā stūrī - 1:2.
66. minūtē mājinieki panāca 3:1, Frankam Angisam no soda laukuma raidot bumbu vārtu labajā stūrī.
Pēc astoņām spēlēm "Napoli" ir 18 un "AC Milan" - 17 punkti. 15 punkti ir "AS Roma" septiņās spēlēs un "Inter" astoņos mačos.