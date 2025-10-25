“Ogres” basketbolisti svin pārliecinošu uzvaru pār “Keila”
"Ogre" sestdien Keilā svinēja uzvaru "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) izbraukuma spēlē.
"Ogre" ar 90:74 (29:28, 17:21, 18:9, 26:16) pārspēja "Keila" komandu.
Ogrēniešiem Gustavs Kampuss sakrāja 22 punktus, piecas atlēkušās bumbas un septiņas izprovocētas piezīmes, Kārlis Apsītis - 19 punktus un sešas atlēkušās bumbas, Džastins Ndžoks-Todžare - 17 punktus un deviņas atlēkušās bumbas, Guntis Sīpoliņš - 13 punktus un 17 atlēkušās bumbas, bet Kīšons Deividsons - 11 punktus un piecas kļūdas. Komandas kapteinis Kristaps Dārgais punktus neguva, taču sakrāja deviņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles.
Mājiniekiem Tormi Nītss sakrāja 21 punktu un astoņas atlēkušās bumbas, Ksavjers Bērnss - 18 punktus un 11 atlēkušās bumbas, bet 11 punktus guva Džeilens Milers.
"Ogre" pēc zaudējuma pirmajās divās spēlēs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (65:86) un "VEF Rīga" (92:94) komandām pirms sestdienas cīņas bija svinējusi divas uzvaras pēc kārtas, ar 97:71 viesos pieveicot Keilas "Coolbet" un ar 71:60 - Pērnavas "Transcom".
Keilas komanda visās četrās līdzšinējās spēlēs bija piedzīvojusi zaudējumus, pēdējā mačā izbraukumā ar 73:108 piekāpjoties "Rīgas zeļļiem".
Ogrēnieši ar trim uzvarām piecās spēlēs ieņem piekto vietu, bet "Keila" ar pieciem zaudējumiem - pēdējo vietu 14 komandu čempionātā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".