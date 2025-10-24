17 gadus vecais Alberts Šmits gūst ceturtos vārtus, "Jukurit" svin sauso uzvaru Somijas čempionāta spēlē, Artūra Andžāna klubs zaudē
Alberts Šmits raida ripu pretinieku vārtos (ekrānuzņēmums no video)
Latvijas aizsargs Alberts Šmits piektdien Mikeli "Jukurit" uzvarā savā laukumā Somijas hokeja līgas mačā guva savus ceturtos vārtus sezonā. "Jukurit" ar 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) pārspēja Turku TPS. Latvijas hokejists 19. minūtē panāca rezultātu 3:0.

Šmits 16 minūtēs un 29 sekundēs uz ledus piecreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1. Šosezon 15 Somijas virslīgas spēlēs Šmits ir sakrājis sešus (4+2) rezultativitātes punktus.

Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK viesos ar 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) zaudēja Kouvolas "KooKoo". Andžāns 16 minūtēs un 22 sekundēs laukumā divreiz meta pa vārtiem.

"Jukurit" ar 29 punktiem turnīra tabulā ir trešā, Latvijas vārtsarga Gustava Dāvja Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" ar 25 punktiem 16 mačos ieņem sesto vietu, bet HPK ar 24 punktiem 16 cīņās ieņem devīto vietu 16 komandu čempionātā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".

