Veterāns Deandrē Džordans NBA noslēdz viena gada līgumu ar "Pelicans"
Centra spēlētājs Deandrē Džordans ir noslēdzis viena gada līgumu ar Nacionālās basketbola līgas (NBA) klubu Ņūorleānas "Pelicans", piektdien paziņoja "Pelicans". Līguma detaļas netiek atklātas, taču ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja, atsaucoties uz "Excel Sports Management" pārstāvi Džefu Švarcu, ziņo, ka viena gada līguma vērtība ir 3,6 miljoni ASV dolāru (3,1 miljons eiro).
37 gadus vecais Džordans pagājušajā sezonā Denveras "Nuggets" sastāvā piedalījās 56 NBA pamatturnīra spēlēs, vidēji 12,3 minūtēs spēlē gūstot 3,7 punktus un izcīnot 5,1 atlēkušo bumbu.
17 gadus NBA pavadījušais basketbolists NBA pamatturnīrā ir aizvadījis 1111 spēlēs Losandželosas "Clippers", Dalasas "Mavericks", Ņujorkas "Knicks", Bruklinas "Nets", Losandželosas "Lakers", Filadelfijas "76ers" un Denveras komandās.
Džordana, kuru "Clippers" 2008. gada NBA draftā izvēlējās ar 35. numuru, karjeras vidējie rādītāji pamatturnīrā ir 25,1 minūtē spēlē sakrātie 8,5 punkti, 9,7 atlēkušās bumbas un 1,4 bloķēti metieni. 73 izslēgšanas spēlēs basketbolists vidēji mačā ir sakrājis astoņus punktus un izcīnījis 9,2 atlēkušās bumbas, kā arī bloķējis 1,7 metienus.
Džordans, kurš 2023. gadā kļuva par NBA čempionu "Nuggets" rindās, 2015./2016. gada sezonā tika iekļauts NBA pirmajā simboliskajā izlasē, bet 2014./2015. gada sezonā un 2015./2016. gada sezonā - NBA labāko aizsardzības spēlētāju pirmajā simboliskajā izlasē.
2017. gadā basketbolists piedalījās NBA "Visu zvaigžņu spēlē", pārstāvot "Clippers".
Trešdien "pelikāni" ar zaudējumu sāka NBA sezonu, viesos ar 122:128 piekāpjoties Memfisas "Grizzlies".