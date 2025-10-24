Rafaels Benitess kļūst par Grieķijas futbola kluba "Panathinaikos" treneri
Bijušais Anglijas premjerkīgas kluba "Liverpool" treneris Rafaels Benitess ir kļuvis par Grieķijas kluba Atēnu "Panathinaikos", piektdien paziņoja Atēnu klubs. Tiek ziņots, ka Atēnu klubs, kas nedēļas nogali Grieķijas superlīgā sagaidīs tikai septītajā vietā 14 komandu konkurencē, piektdien ar Spānijas treneri parakstīja līgumu līdz 2027. gadam.
Grieķijas masu mediji min, ka tas ir Grieķijas visu laiku lielākais trenera līgums un ka tā vērtība ir gandrīz četri miljoni eiro sezonā, kā arī ietver iespēju pagarināt līgumu uz vēl vienu sezonu.
65 gadus vecā Benitesa pēdējā darbavieta bija Spānijas augstākās futbola līgas klubs Vigo "Celta", no kura viņš tika atlaists 2024. gada martā, kad viņa komanda bija uzvarējusi tikai piecās no 28 "La Liga" spēlēm.
Savukārt pirms tam Benitesu 2022. gada sākumā pēc tikai 200 dienām amatā atlaida Anglijas premjerlīgas klubs Liverpūles "Everton".
"Panathinaikos" pagājušajā mēnesī atlaida Portugāles treneri Rui Vitorju, bet pagaidu trenera pienākumus pildīja Krists Kontiss.
Benitesa debija Atēnu kluba trenera amatā būs svētdien, kad "Panathinaikos" Grieķijas čempionāta spēlē savā laukumā tiksies ar pēdējā vietā esošo Tripoles "Asteras". Spāņu speciālists karjeras laikā ir vadījis tādus slavenus klubus kā "Valencia", "Liverpool", Milānas "Inter", Londonas "Chelsea", "Napoli" un Madrides "Real".
Kopā ar "Liverpool" komandu Benitess 2005. gadā triumfēja UEFA Čempionu līgā, turklāt viņš ir vienīgais treneris vēsturē, kurš spējis uzvarēt UEFA Eiropas līgā, UEFA Superkausā, UEFA Čempionu līgā un Klubu Pasaules kausā.
Benitesa vadībā "Liverpool" 2006. gadā uzvarēja arī Anglijas Futbola asociācijas kausā. Benitess bija "Chelsea" trenera vietas izpildītājs, kad "Chelsea" 2013. gadā izcīnīja uzvaru Eiropas līgā, kā arī kopā ar "Napoli" 2014. gadā uzvarēja Itālijas kausā.
"Real" 2016. gada janvārī atlaida Benitesu pēc septiņiem mēnešiem amatā.
Pēc tam līdz 2019. gadam Benitess vadīja Ņūkāslas "United", bet no 2019. līdz 2021. gadam - Ķīnas komandu Daliaņas "Yifang".