Latvijas kausā kamaniņu sportā uzvar galvenie favorīti
Par 2025. gada Latvijas kausa ieguvējiem kamaniņu sportā vieninieku konkurencē ceturtdien kļuva Kristers Aparjods un Elīna Ieva Bota, vēsta Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF).
Sacensībās Siguldas trasē piedalījās vairāk nekā 40 sportisti, startējot visās vecuma un disciplīnu grupās - sievietes, vīrieši, juniori un juniores, kā arī divnieku ekipāžas.
Vīriešu vieniniekos Aparjods uzvarēja ar rezultātu viena minūte un 36,838 sekundes. Otrais ar laiku minūte un 37,209 sekundes bija Gints Bērziņš, bet bronzu izcīnīja Kaspars Rinks, kurš bija vēl 0,263 sekundes lēnāks.
Sieviešu konkurencē Botas laiks bija viena minūte un 24,424 sekundes. Tikai 0,029 sekundes viņai zaudēja Kendija Aparjode, bet trešo vietu ar 0,218 deficītu ieņēma Zane Kaluma.
Vīriešu divnieku ekipāžām pārliecinošu uzvaru svinēja Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, kuru finišēja pēc minūtes un 23,948 sekundēm. Otrie, uzvarētājiem zaudējot 1,010 sekundes bija Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet trešo vietu izcīnījušie Raimonds Baltgalvis/Uldis Jakseboga no Bota un Plūmes atpalika jau vairāk par divām sekundēm.
Divnieku sacensībās dāmām ar laiku minūte un 26,026 sekundes triumfēja Marta Robežniece/Kitija Bogdanova, kamēr otrās ar rezultātu minūte un 26,972 sekundes bija Anda Upīte/Madara Pavlova.
Junioru sacensībās vīriešu konkurencē nepārspēts palika Jānis Gruzdulis-Borovojs, kurš vairāk nekā par sekundi apsteidza tuvākos sekotājus Robertu Lazdānu un Edvardu Martu Martikānu. Savukārt juniorēm labākā bija Margita Sirsniņa, aiz sevis atstājot Selīnu Elizabeti Zvilnu.
Divniekos junioriem uzvaru izcīnīja Martins Čižiks/Kristiāns Čižiks, bet juniorēm - Elīna Pamžina/Anna Aizupe.