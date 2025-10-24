Zināmas visas "WTA Finals" dalībnieces
Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina piektdien sasniedza Tokijas "WTA 500" turnīra pusfinālu un kā pēdējā nodrošināja sev vietu sezonas noslēguma sacensībās "WTA Finals".
Ribakina (WTA 7.) Tokijas turnīra ceturtdaļfinālā ar 6-3, 7-6 (7:4) pieveica kanādieti Viktoriju Mboko, ar ko bija pietiekami lai cīņā par pēdējo ceļazīmi uz sezonas noslēguma turnīru pārspētu krievieti Mirru Andrejevu (WTA 9.). Tokijas "WTA 500" turnīra pusfinālā Ribakinas pretiniece būs čehiete Linda Noskova (WTA 17.). Savukārt otrajā duelī par vietu finālā amerikāniete Sofija Kenina (WTA 25.) mērosies spēkiem ar čehieti Karolīnu Muhovu (WTA 21.) vai Belindu Benčiču (WTA 13.).
WTA finālturnīrā spēlēs šīs sezonas astoņas labākās tenisistes - baltkrieviete Arina Sabaļenka (WTA 1.), Iga Švjonteka (WTA 2.) no Polijas, amerikānietes Korija Gofa (WTA 3.), Amanda Aņisimova (WTA 4.), Džesika Pegula (WTA 5.), Medisona Kīsa (WTA 8.), kā arī itāliete Jasmīne Paolīni (WTA 6.) un Ribakina.
Dubultspēlēs vietu "WTA Finals" nodrošinājusi arī Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura sezonas rangā kopā ar taivānieti Suveju Sji ieņēm sesto pozīciju. "WTA Finals" no 1. līdz 8. novembrim notiks Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā.