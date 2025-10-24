Ābols atgriežas laukumā, taču “Flyers” neizdodas izcīnīt uzvaru; Balinska “Panthers” atkal piedzīvo neveiksmi
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols ceturtdien pēc vienas spēles izlaišanas atgriezās laukumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, bet viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Flyers" viesos ar rezultātu 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) zaudēja Otavas "Senators" komandai.
Ābols laukumā pavadīja sešas minūtes un sešas sekundes, kuru laikā vienreiz meta pa pretinieku vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus, zaudēja vienīgajā iemetienā un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Latviešu uzbrucējs šosezon laukumā devies trīs spēlēs, punktus nav guvis un iekrājis negatīvu lietderības koeficientu -2.
Pirmie vārtus ceturtdienas spēlē guva viesi, jau 29.sekundē 1:0 panākot Taisonam Forsteram. Mača astotajā minūtē Maikls Amadio panāca izlīdzinājumu, bet spēles 24.minūtē Ole Liksels guva mača pēdējos vārtus, panākot 2:1 "Senators" labā.
Mājinieku vārtsargs Līnuss Ulmarks atvairīja 22 no 23 metieniem, bet "Flyers" vārtu vīrs Daniels Vladaržs tvēra 31 no 33 ripām.
"Flyers" ar septiņiem punktiem septiņās spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien, kad savā laukumā uzņems Ņujorkas "Islanders" hokejistus.
Zaudējumu piedzīvo Latvijas aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda, kas savā laukumā piekāpās vārtsarga Artūra Šilova vienībai Pitsburgas "Penguins"
"Panthers" zaudēja ar rezultātu 3:5 (0:1, 1:2, 2:2), piedzīvojot piekto neveiksmi pēdējās sešās spēlēs. Tikmēr "Penguins" šī bija ceturtā uzvara pēc kārtas.
Balinskis šajā mačā spēlēja 14 minūtes un 27 sekundes, pie rezultativitātes punktiem netiekot, bet Šilovs šoreiz palika uz rezervistu soliņa.
Latviešu aizsargs sev atvēlētajā laikā statistikā atzīmējās ar vienu pārtvertu ripu, vienu kļūdu un neitrālu lietderības koeficientu.
Uzvarētājiem divus vārtus un rezultatīvu piespēli iekrāja kapteinis Sidnijs Krosbijs, pie 1+1 tika Rikards Rakels, bet vēl pa vārtiem Konora Devora un Bena Kindela kontā.
Vārtsargs Tristans Džarijs "Penguins" rindās atvairīja 34 no 37 metieniem jeb 91,9%.
"Panthers" rindās divi vārti Breda Maršāna kontā, vieni - Semam Reinhartam, bet pa divām rezultatīvām piespēlēm atdeva Sets Džounss un Mekijs Samoskevičs.
"Panthers" ar astoņiem punktiem deviņās spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, bet "Penguins" ar 12 punktiem ir trešie.
Balinska pārstāvētā vienība nākamo maču aizvadīs sestdien, kad savā laukumā uzņems Vegasas "Golden Knights", savukārt "Penguins" tajā pat dienā mājās tiksies ar vārtsarga Elvja Merzļikina komandu Kolumbusas "Blue Jackets".