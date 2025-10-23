Argentīniešu futbola zvaigzne Mesi pagarina vienošanos ar Maiami "Inter"
Argentīniešu futbola zvaigzne Lionels Mesi pagarinājies vienošanos ar Ziemeļamerikas Augstākās futbola līgas (MLS) vienību Maiami "Inter", ceturtdien apstiprināja Maiami klubs.
Jaunā vienošanās noslēgta līdz 2028. gada beigām. Mesi pašreizējais līgums ir spēkā vēl līdz šīs sezonas izskaņai.
Argentīnietis šosezon "Inter" rindās 28 spēlēs izcēlies ar 29 vārtiem un 19 rezultatīvām piespēlēm. Nepilnu trīs sezonu laikā viņš Maiami komandas rindās kopā MLS aizvadījis 53 mačus, kuros guvis 50 vārtus un iekrājis 35 rezultatīvas piespēles.
Mesi, kurš tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem futbolistiem, "Inter" pievienojās 2023. gadā. Pirms pārcelšanās uz Maiami klubu Mesi divas sezonas pavadīja franču vienībā Parīzes "Saint-Germain" (PSG), bet no 2003. līdz 2021. gadam Argentīnas futbolists pārstāvēja Spānijas grandu "Barcelona", kurā sāka trenēties jau 13 gadu vecumā.
Pagājušajā sezonā Mesi tika atzīts par MLS vērtīgāko spēlētāju. "Inter" bija labākā komanda regulārajā čempionātā, tomēr "play off" izstājās jau pirmajā kārtā.
Ar "Barcelona" Mesi kļuva par desmitkārtēju Spānijas čempionu un četras reizes triumfēja UEFA Čempionu līgā, ar PSG divreiz triumfēja Francijas čempionātā, ar "Inter" ieguva MLS līgas kausu, bet ar Argentīnas izlasi kļuva par 2022. gada Pasaules kausa ieguvēju, kā arī divas reizes uzvarējis Dienvidamerikas čēmpionātā jeb "Copa America".
Argentīnietim pieder neskaitāmi rekordi un viņš kā vienīgais ir astoņas reizes atzīts par pasaules labāko futbolistu, saņemot "Ballon d'Or" balvu. Tuvākais sekotājs ar pieciem "Ballon d'Or" ir portugālis Krištianu Ronaldu.
Maiami "Inter" Austrumu konferencē ieņēma trešo vietu un izslēgšanas spēles sāks no otrās kārtas, pirmo maču aizvadot šajā nedēļas nogalē.