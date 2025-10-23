Ropažu novada Kausa izcīņā svaru stieņa spiešanā noskaidroti spēcīgākie dalībnieki sezonā
Sestdien, skaistā rudens dienā, Zaķumuižas sporta zālē norisinājās Ropažu novada Kausa izcīņas 3. posms svaru stieņa spiešanā guļus, kurā piedalījās 13 dalībnieki trīs dažādās grupās. Sacensību laikā tika noskaidroti ne tikai šī posma uzvarētāji, bet arī sezonas kopvērtējuma līderi. Šoreiz dalībnieki sacentās ne tikai par medaļām, bet arī par iespēju iegūt vietas kopvērtējumā, kas noslēdz šī gada sezonu.
Kā vēsta Ropažu novadu pašvaldībā, sacensību sāka sievietes, kur rezultāti par vietu uz pjedestāla ļoti līdzīgi. 3. vietu sieviešu konkurencē izcīnīja Maira Alute, paceļot stieni 31 reizi. Otrajā vietā ar vienu atkārtojumu vairāk ierindojās Gerda Anna Kalmane - 32 reizes. Un pārliecinošu uzvaru izcīnīja sportiste Marija Lipovska, kura stieni pacēlā 74 reizes.
Vīru konkurencē, svara kategorijā zem 83kg, startēja pieci sportisti. Trešajā vietā paceļot 50 kg smago stieni 29 reizes ierindojās Emīls Kraslavskis no Upeslejām. 2. vietā ar rezultātu 57 reizes - Edgars Ivanovs. Kārtējo reizi pārliecinošu uzvaru izcīnīja Sergejs Cviguns, stieni uzspiežot 72 reizes. Noslēdzošie zem stieņa gūlās vīri virs 83kg, kuru pārstāvēja četri dalībnieki. 3. vieta Marekam Ispavskim ar rezultātu 30 reizes. 2. vietā Didzis Lāčgalvis no Ulbrokas, kurš stieni pacēla 34 reizes. Un ar apbrīnojamu rezultātu pirmo vietu izcīniīja Māris Barovskis, kurš stieni no krūtīm uzspieda 110 reizes.
Aizvadot apbalvošanas ceremoniju, sveicot labākos 3. posma dalībniekus ar medaļām, tika apbalvotas arī sezonas kopvērtējumā izcīnītās vietas. Sievietēm sezonas kopvērtējumā vietas sadalījums bija šāds: 1. vieta – Gerda Anna Kalmane, 2. vieta – Banga Fefelova, 3. vieta – Maira Alute. Vīriem zem 83 kg: 1. vieta – Sergejs Cviguns, 2. vieta – Edgars Ivanovs, 3. vieta – Emīls Kraslavskis. Svara kategorijā virs 83 kg: 1. vieta – Mareks Ispavskis, 2. vieta – Didzis Lāčgalvis, 3. vieta – Māris Barovskis.