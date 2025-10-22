Artūrs Andžāns gūst vārtus un palīdz Hemēnlinnas HPK uzvarēt Somijas čempionāta spēlē
Latvijas aizsargs Artūrs Andžāns trešdien guva vārtus Somijas hokeja līgas mačā un kopā ar Hemēnlinnas HPK komandu svinēja uzvaru. HPK viesos ar rezultātu 6:2 (1:1, 4:0, 1:1) pārspēja Helsinku HIFK.
Otrā perioda septītajā minūtē Andžāns pret vārtiem tika pie atlēkušās ripas un panāca 4:1, gūdams savus trešos vārtus sezonā. Šajā spēlē viņš uz ledus pavadīja 17 minūtes un 24 sekundes, četrreiz meta pa vārtiem un ieguva pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Savukārt aizsargs Alberts Šmits ar Mikeli "Jukurit" mājās ar 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) uzveica Kuopio "KalPa". Šmits 22 minūtēs un 31 sekundē tika pie negatīva lietderības koeficienta -1, jo bija uz ledus vienīgajos ielaistajos vārtos.
Latvijas vārtsarga Gustava Dāvja Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" trešdien nespēlēja.
"Jukurit" ar 26 punktiem 16 mačos ieņem piekto vietu turnīra tabulā, "SaiPa" ar 25 punktiem ir sestā, bet HPK ar 24 punktiem 15 cīņās ieņem astoto vietu 16 komandu čempionātā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".