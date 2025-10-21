Lomažs gūst 16 punktus un sekmē "Neptūnas" pirmo uzvaru ULEB Eirokausā
Latvijas basketbolista Riharda Lomaža pārstāvētā Klaipēdas "Neptūnas" otrdien ULEB Eirokausa ceturtās kārtas mačā savā laukumā ar 97:88 (35:32, 22:15, 18:26, 22:15) pārspēja Hamburgas "Towers", kas piedzīvoja ceturto neveiksmi pēc kārtas.
Lomažs spēlēja 29 minūtes un divas sekundes un realizēja trīs no sešiem divu punktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņš arī izcēlās statistikā ar trīs atlēkušajām bumbām, četrām rezultatīvām piespēlēm, piecām kļūdām, vienu pārtvertu bumbu, četrām piezīmēm un sešiem izprovocētiem sodiem, iekrājot efektivitātes koeficientu 14. Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 20 gūtajiem punktiem bija Donats Tarolis, kamēr Hamburgas komandā Leonards Torps guva 22 punktus.
Citā mačā Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" izbraukumā ar 86:79 (27:18, 17:25, 22:21, 20:15) pārspēja Grieķijas komandu Saloniku "Aris". Šteinbergs laukumā pavadītajās 24 minūtēs un 55 sekundēs, raidot grozā divus no diviem divu punktu metieniem un divus no septiņiem tālmetieniem, guva desmit punktus. Viņš arī izcīnīja deviņas bumbas zem groziem, pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja vienu piezīmi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 12. Viesu uzvaru ar 20 punktiem sekmēja Retins Obasohans, bet starp laukuma saimniekiem ar 19 punktiem izcēlās Stīvens Īnoks.
Vēl Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask" viesos ar 69:86 (15:18, 13:31, 19:19, 22:18) zaudēja Jeruzalemes "Hapoel". A grupā Manrezas komanda ar trīs uzvarām četros mačos ieņem trešo vietu, "Slask" ar bilanci 2-2 atrodas sestajā pozīcijā, bet "Neptūnas" ar vienu panākumu atrodas devītajā vietā.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus. Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.