Porziņģa NBA klubs "Hawks" uz četriem gadiem pagarina līgumu ar austrāliešu aizsargu Denielsu, maksās viņam 100 miljonus dolāru
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Atlantas "Hawks" uz četriem gadiem ir pagarinājusi līgumu ar austrāliešu aizsargu Daisonu Denielsu, pirmdien ziņo ESPN apskatnieks Šems Šaranja.
Atsaucoties uz "Lighthouse Sports Management" aģentu Denielu Moldovanu, Šaranja vēsta, ka "Hawks" spēlētājs Denielss ir piekritis līguma pagarinājumam uz četriem gadiem 100 ASV miljonu dolāru (86 miljoni eiro) vērtībā. Līgums stāsies spēkā 2026./2027. gada sezonā.
Aizvadītās sezonas līgas aizsardzības spēlētāju simboliskās izlases dalībnieks Denielss pagājušajā sezonā tika atzīts arī par NBA visvairāk progresējušo spēlētāju, kā arī bija otrais sezonas labākā aizsardzības spēlētāja balvas nominācijā.
Pagājušajā sezonā 22 gadus vecais Denielss 229 reizes pārtvēra bumbu, kas ir labākais vienas sezonas rādītājs kopš Gerija Peitona 1995./1996. gada sezonā iespētā.
Ņūorlānas "Pelicans" ar astoto numuru 2022. gada NBA draftā izvēlētais Danielss pagājušajā sezonā vidēji mačā sakrāja 14,1 punktu, 5,9 atlēkušās bumbas, 4,4 rezultatīvas piespēles un trīs pārtvertas bumbas, kļūstot par pirmo spēlētāju kopš kopš Alvina Robertsona 1990./1991. gada sezonā, kurš vidēji spēlē ir sakrājis trīs pārtvertas bumbas.
2024. gada jūlijā "Hawks" Denielsu un pirmās kārtas NBA drafta izvēli ieguva maiņā ar "Pelicans", pretējā virzienā dodoties Dedžontem Marejam. Tiek uzsvērts, ka Denielss ir kļuvis par svarīgu "Hawks" spēlētāju.
Jaunā NBA sezona sāksies otrdien.