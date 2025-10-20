LOK un sporta nozares pārstāvji iezīmē būtiskākās problēmas sporta budžeta plānošanā
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) 17. oktobrī, "Rimi" Olimpiskajā centrā sasauca ārkārtas LOK Izpildkomitejas sēdi, lai pie viena galda atklāti pārrunātu sporta budžetā konstatētās neskaidrības, dažādi interpretējamās pozīcijas un diskutētu par nozarei būtiskiem jautājumiem.
Sporta nozares organizācijas pauž neizpratni par budžeta projekta sagatavošanas metodoloģiju, kas dokumenta saturu padara grūti interpretējamu pat nozares ekspertiem, kā arī par priekšlikumu izvirzīšanas procesu, kurā līdz šim nav notikusi pietiekama konsultācija ar sporta organizācijām. Jāatzīmē, ka LOK budžetu plānu 2026.-2028. gadam iesniedza ministrijai jau augusta sākumā. Šie apstākļi rada pamatotas šaubas par sporta nozares statusu valsts prioritāšu sistēmā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, LOK ir apkopojusi būtiskākos jautājumus, kas izriet no IZM Sporta budžeta paskaidrojuma analīzes un tika formulēti ārkārtas sēdes gaitā. Lai nodrošinātu caurspīdīgu un ilgtspējīgu sporta nozares attīstību, LOK ar atklātu vēstuli vēršas pie IZM, Finanšu ministrijas, Ministru prezidentes, Saeimas Finanšu komisijas vadītājas un Saeimas Sporta apakškomisijas vadītājas ar aicinājumu sniegt skaidras un pamatotas atbildes.
Jautājumi par valsts budžeta 2026.-2028. gada projektu sporta nozarē:
Par federāciju finansēšanas principiem un kritērijiem:
- IZM paskaidrojumā norādīts, ka finansiāli atbalstāmo sporta federāciju skaits 2026. gadā tiek samazināts no 95 uz 85. Jautājums pēc kādiem kritērijiem un kuras federācijas tiek izslēgtas no valsts finansējuma saņēmēju loka?
- Līdz šim nav publiskoti aktuālie kritēriji valsts budžeta finansējuma piešķiršanai sporta federācijām 2026. Kad un kādā kārtībā federācijām šogad būs jāiesniedz dati un pieteikumi finansējuma saņemšanai, kādos termiņos tiks veikta datu apkopošana un analīze, un kad finansējums tiks darīts pieejams?
- Paskaidrojumā minēts, ka 50% no federācijām piešķirtā finansējuma jānovirza bērnu un jaunatnes sportam, lai palielinātu nodarbojošos skaitu. Uz kādiem pētījumiem vai datiem balstīts šis pieņēmums?
Par augstu sasniegumu sporta un izlašu atbalstu:
- Kā tiks nodrošināti sporta spēļu izlašu (piemēram, hokeja, volejbola, handbola) sagatavošanās un dalības izdevumi Eiropas un pasaules čempionātos, kā arī Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīros? Finansējums komandu sporta spēlēm (1,6 milj. EUR) nav mainījies vairāk nekā 10 gadus, neskatoties uz ievērojamo inflāciju.
- Kādi ir apsvērumi un lēmumu pieņemšanas process, samazinot atbalstāmo Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sportistu skaitu no 216 līdz plānotajiem 150?
- Plānotais naudas balvu skaits par izciliem sasniegumiem sportā ir samazināts no 170 (2024. gadā) līdz 4. Kāds ir šāda drastiska samazinājuma pamatojums un kādi būs jaunie nosacījumi naudas balvu piešķiršanai?
Par jaunatnes sporta prioritātēm:
- Kāpēc 2026. gada un turpmāko gadu budžeta projektā nav paredzēts finansējums Latvijas jaunatnes izlašu dalībai Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs (YOG) un Eiropas Jaunatnes Olimpiskajos festivālos (EYOF)? Šie pasākumi ir kritiski svarīgs posms jauno sportistu attīstībā un motivācijā. Vai jaunatnes sports ir prioritāte tikai vārdos?
Par budžeta programmu struktūru un līdzekļu pārdali:
- Esošajā Sporta budžetā paredzēts papildu finansējums 400 tūkstošu EUR apmērā SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs" (LNSC) darbībai. Jautājums, no kuras konkrētās sadaļas (kam tiek atņemts) tiek veikta šī pārdale un kāds ir tās pamatojums?
- Kur un kā ir noteikta nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu rīkošanas atbalsta kārtība?
Par papildu ieņēmumu avotiem sporta nozarei:
- Kādas darbības tiek veiktas, lai mazinātu ēnu ekonomiku azartspēļu nozarē? Saskaņā ar LLAB datiem, tās dēļ valsts budžets 2024. gadā nesaņēma aptuveni 10 miljonus eiro. Otrkārt, vēršam uzmanību uz nacionālās drošības riskiem, jo, saskaņā ar LLAB sniegto informāciju, būtiska daļa nelegālo operatoru ir saistīti ar agresorvalstīm. Latvijas institūciju nepietiekama rīcība veicina šo līdzekļu nonākšanu agresorvalstu personu rīcībā. LOK atkārtoti aicina atgriezties pie konstruktīva risinājuma, kas paredz ierobežotas un sociāli atbildīgas zīmola ekspozīcijas, kas ļautu papildus iegūtos nodokļu resursus novirzīt augstu sasniegumu sportam.
- Vai no IZM puses tiks veiktas darbības ziedojumu sfēras sakārtošanai, tai skaitā sporta nozares interesēs, lai veicinātu privātā kapitāla piesaisti?
LOK un tās pārstāvētās organizācijas apliecina gatavību iesaistīties konstruktīvā dialogā un sadarbībā, lai kopīgiem pūliņiem izstrādātu optimālus risinājumus nozares ilgtspējīgai attīstībai. Esam pārliecināti, ka atklāta un uz savstarpēju cieņu balstīta komunikācija ir priekšnoteikums efektīvai sadarbībai starp valsts pārvaldes institūcijām un sporta nozari, tādēļ aicināsim IZM un Finanšu ministriju piedalīties arī nākamajā LOK Izpildkomitejas sēdē, par kuras norisi informēsim jau tuvākajā laikā, cita starpā - lūdzot sniegt atbildes arī uz šajā vēstulē augstāk formulētajiem jautājumiem.