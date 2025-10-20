Krūzbergs Pasaules šorttreka tūres posma 1000 metros izcīna septīto vietu
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs svētdien Monreālā Pasaules šorttreka tūres otrajā posmā 1000 metros ieņēma septīto vietu.
Krūzbergs un Reinis Bērziņš šajā distancē iepriekšējās dienās bija nodrošinājuši vietu ceturtdaļfinālā. Tajā Krūzbergs savā slidojumā bija otrais un iekļuva pusfinālā, bet Bērziņš citā slidojumā finišēja piektais un nākamo fāzi nesasniedza.
Pusfinālā Krūzbergs bija cīņā par pirmajām divām pozīcijām, taču pēdējā aplī pēc sadursmes ar sāncensi finišēja trešais, tādējādi posmu noslēdzot B finālā ar cīņu par sesto vietu. Tajā latvietis tikai par 0,044 sekundēm piekāpās Dienvidkorejas sportistam Jongunam Rimam.
Sezonas ievadā no latviešiem tūrē startē Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone.
Pirmajā Pasaules tūres posmā Monreālā labāko rezultātu sasniedza Krūzbergs, kurš izcīnīja piekto vietu 1000 metru distancē.
Pasaules tūrē šosezon notiek četri posmi, trešajam un ceturtajam notiekot novembrī Gdaņskā un Nīderlandes pilsētā Dordrehtā. Posmos šorttrekisti cīnās par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiek sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs - pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais, viena otrā vieta viņam bija arī 1500 metros un viena trešā - 500 metros.