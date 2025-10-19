Verstapens uzvar ASV "Grand Prix" un tuvojas "McLaren" pilotiem kopvērtējumā
"Red Bull" pilots Makss Verstapens svētdien Ostinas trasē uzvarēja Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 19. posmā - ASV "Grand Prix" - un kopvērtējumā pietuvojās pirmo divu vietu īpašniekiem "McLaren" braucējiem Oskaram Piastri un Lando Norisam.
Startā "pole-position" īpašnieks Verstapens nosargāja pirmo vietu, bet uz otro pozīciju pēc Norisa apdzīšanas pakāpās Šarls Leklērs ("Ferrari"). Aiz Leklēra un Norisa sekoja viņu komandas biedri attiecīgi Lūiss Hamiltons un Piastri, bet no ceturtās uz sesto vietu atkāpās Džordžs Rasels ("Mercedes").
Verstapens turējās drošā līderpozīcijā, bet Noriss cieši brauca aiz Leklēra un 21. aplī pārņēma otro vietu. Pēc boksu apmeklējuma Leklērs gan atguva otro vietu, taču tāpat kā iepriekš, tuvu aiz viņa bija Noriss. Piecus apļus pirms 56 apļu sacīkstes finiša Noriss vēlreiz apdzina Monako pilotu un vēlreiz kļuva par vicelīderi.
Ceturtais finišēja Hamiltons, kuram sekoja Piastri un Rasels, septītais bija Juki Cunoda ("Red Bull"), astoto vietu ieņēma Niko Hilkenbergs ("Sauber"), devītais bija Olivers Bērmans ("Haas"), bet kā pēdējais pie punkta tika Fernando Alonso ("Aston Martin").
Kopvērtējuma vadībā ar 346 punktiem ir Piastri, Noriss ir sakrājis 332 punktus, Verstapens - 306 punktus, Rasels - 252 punktus, bet Leklērs - 192 punktus. Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiks aizvadīti 24 posmi. Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".