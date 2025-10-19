Latvijas duets Gustavs Auziņš/Kristiāns Fokerots svētdien Meksikā sasniedza pasaules U-21 čempionāta pludmales volejbolā finālu.
Citi sporta veidi
Šodien 22:00
Auziņš/Fokerots sasniedz pasaules U-21 pludmales volejbola čempionāta finālu
Latvijas duets Gustavs Auziņš/Kristiāns Fokerots svētdien Meksikā sasniedza pasaules U-21 čempionāta pludmales volejbolā finālu.
Auziņš un Fokerots, kuri turnīrā ir izsēti ar trešo numuru, pusfināla spēlē ar rezultātu 2-0 (21:17, 21:19) pārspēja pirmo numuru saņēmušos mājiniekus Injesu Laresu un Karlosu Erreru.
Finālā latvieši plkst. 3.30 pēc Latvijas laika spēkosies ar turnīra otro duetu Šimonu Betu/Artemu Besarabu no Polijas.
Līva Ēbere/Deniela Konstantinova pēc zaudējuma ceturtdaļfinālā meistarsacīkstes noslēdza dalītā piektā vietā.
Iepriekš ziņots, ka pamatturnīrā neiekļuva Denēva Šauberga/Rēzija Puškundze un Mārcis Bērziņš/Ernests Gūtmanis, nepārvarot attiecīgi kvalifikācijas trešo un otro kārtu. Šauberga/Puškundze turnīru noslēdza dalītā 33. vietā, bet Bērziņš/Gūtmanis ieņēma dalītu 37. vietu.
Pasaules U-21 čempionāts Pueblā noslēgsies svētdien.