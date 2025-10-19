Valmieras basketbolisti droši uzvar LU komandu
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" svētdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlē viesos ar rezultātu 98:70 (24:24, 23:11, 24:24, 27:11) pārspēja "Latvijas Universitāti" (LU).
Viesiem Dominiks Steņonis guva 20 punktus un atdeva deviņas rezultatīvas piespēles, Verneram Koham un Jānim Kalniņam bija pa 13 punktiem, bet Omars Pajičs un Rinalds Mālmanis katrs guva pa 12 punktiem, izcīnot attiecīgi deviņas un astoņas atlēkušās bumbas.
Rīdziniekiem 19 punktus guva un 11 bumbas zem groziem izcīnīja Marlons Šorts, 12 punkti bija Francim Neilandam, desmit - Artūram Kazākam, bet 12 atlēkušās bumbas izcīnīja un septiņus punktus guva Jura Melikjans.
LU un Valmieras komandu spēle tika apstiprināta šonedēļ, veicot izmaiņas kalendārā.
Valmierieši uzvarējuši visās četrās LIBL spēlēs un ir vicelīderi aiz piecas uzvaras izcīnījušās Tartu komandas. LU turpretī zaudējusi visos četros mačos un ar "Keila" ieņem pēdējās divas vietas 14 komandu čempionātā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".