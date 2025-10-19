"Riga" futbolisti uzvar un tuvojas čempiontitulam
"Riga" komanda svētdien izcīnīja uzvaru "Tonybet" futbola virslīgas 33. kārtas mačā un nonāca viena punkta attālumā no čempiontitula.
"Riga" viesos Jūrmalā ar 1:0 (1:0) pārspēja "Metta" futbolistus.
Vienīgie vārti tika 17. minūtē, kad 11 metru soda sitienu realizēja Režinaldu Ramiriss.
Pirms tam RFS viesos ar 4:2 (2:2) uzvarēja "Tukums 2000" vienību, tādējādi "Riga" vienība šajā kārtā vēl nevarēja nodrošināt valsts čempiones titulu.
Sestdien 0:0 spēlēja "Grobiņa" un "Super Nova", kā arī "Jelgava" un "Daugavpils".
Pirmdien kārtas pēdējā mačā "Auda" uzņems "Liepāju".
"Riga" 33 spēlēs guvusi 86 punktus, savukārt RFS ir 78 punkti, bet "Liepājai"- 54 punkti. "Daugavpilij" ir 47 punkti, 44 punkti ir "Auda" vienībai, 35 punkti - "Jelgavai", bet 31 punkts - "Tukums 2000" komandai. 30 punkti ir "Grobiņai", 28 punkti - "Super Nova" komandai, bet 24 punktus ir sakrājusi "Metta".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.