"Riga" šodien vēl nevarēs atkorķēt virslīgas čempionu šampanieti, jo RFS uzvar Tukumā
RFS svētdien "Tonybet" futbola virslīgas 33. kārtas mačā viesos ar 4:2 (2:2) uzvarēja "Tukums 2000" vienību, tādējādi "Riga" vienība šajā kārtā vēl nevarēs nodrošināt valsts čempiones titulu.
Rīdziniekiem divus vārtus guva Darko Lemajičs, bet pa reizei atzīmējās Jānis Ikaunieks un Sedriks Kuadio. Tukuma komandai vārtus guva Acuši Kurokava un Ingars Pūlis.
Jau spēles ceturtajā minūtē pēc Nika Dusalijeva izpildītā stūra sitiena Kurokava bija precīzs ar galvu, bet četras minūtes vēlāk līdzīgā epizodē pēc Petra Mareša stūra sitiena 1:1 panāca Ikaunieks. Turpinājumā 24. minūtē Strahiņa Rakičs izveidoja uzbrukumu, kura noslēgumā Lemajičs izvirzīja vadībā viesus, bet pēc četrām minūtēm Pūlis panāca 2:2, šajos vārtos asistējot Bogdanam Samoilovam.
Puslaika kompensācijas laikā Rūdolfs Reingolcs ar elkoni ietriecās Rakičam kaklā, taču par šo pārkāpumu saņēma tikai dzelteno kartīti.
Rakiča vietā otro puslaiku laukumā sāka Mārtiņš Ķigurs, kurš 51. minūtē asistēja Kuadio gūtajos vārtos.
Otrā puslaika kompensācijas laikā Reingolcs soda laukumā nogāza Lašu Odišariju un uz tukumnieku vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To realizēja Lemajičs, kurš guva savus 25. vārtus sezonā.
Vēl šodien Jūrmalā "Metta" uzņems "Riga" komandu.
Sestdien 0:0 spēlēja "Grobiņa" un "Super Nova", kā arī "Jelgava" un "Daugavpils".
Pirmdien kārtas pēdējā mačā "Auda" uzņems "Liepāju".
"Riga" 32 spēlēs guvusi 83 punktus, savukārt RFS 33 mačos ir 78 punkti, bet "Liepājai"- 54 punkti. "Daugavpilij" ir 47 punkti 33 spēlēs, 32 mačos 44 punkti ir "Auda" vienībai, 33 spēlēs 35 punkti - "Jelgavai", bet 33 mačos 31 punkts - "Tukums 2000" komandai. 33 cīņās 30 punkti ir "Grobiņai", 28 punkti - "Super Nova" komandai, bet 24 punktus 32 spēlēs ir sakrājusi "Metta".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.