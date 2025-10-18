Porziņģa pārstāvētā "Hawks" paraksta viena gada līgumu ar aizsargu Volesu.
Basketbols
Vakar 23:51
Porziņģa pārstāvētā "Hawks" pievieno sastāvam aizsargu Kītonu Volesu
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Atlantas "Hawks" ir parakstījusi viena gada līgumu ar aizsargu Kītonu Volesu, sestdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" ziņo ESPN apskatnieks Šems Šaranja.
Voless aizvadītajā sezonā debitēja NBA, 31 spēlē vidēji mačā sakrājot 5,4 punktus, 1,6 atlēkušās bumbas, 2,6 rezultatīvas piespēles un 0,9 pārķertas bumbas.
""Hawks" komanda paraksta viena gada NBA līgumu ar Volesu," ziņo Šaranja, atsaucoties uz "Excel Sports Management" aģentiem Maksu Lipsetu un Markusu Monku.
Šaranja min, ka NBA nedraftētajam basketbolistam kopš 2021. gada ir bijuši divvirziena līgumi ar "Hawks" un Losandželosas "Clippers", bet tagad viņš ir noslēdzis pilnvērtīgu līgumu.