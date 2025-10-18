Verstapens triumfē ASV sprintā, “McLaren” piloti saduras jau pirmajā līkumā
"Red Bull" pilots Makss Verstrapens sestdien Ostinas trasē uzvarēja Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 19. posma - ASV "Grand Prix" - sprinta sacīkstēs.
Verstapens izmantoja abu "McLaren" pilotu Oskara Piastri un Lando Norisa sadursmi pirmajā līkumā ar Niko Hilkenbergu no "Sauber" un finišēja pirmais, 19 apļus veicot 37 minūtēs un 58,229 sekundēs, un nopelnīja astoņus kopvērtējuma punktus.
Otrais finišēja "Mercedes" pārstāvis Džordžs Rasels, uzvarētājam zaudējot 0,395 sekundes un nopelnot septiņus punktus, bet trešais - "Williams" pilots Karloss Sainss (+0,791).
Ceturto un piekto vietu ieņēma "Ferrari" piloti Luiss Hamiltons (+1,224) un Šarls Leklērs (+1,825), sesto - Aleksanders Albons no "Williams" (+2,576), septīto - Verstapena komandas biedrs Juki Cunoda (+2,976), bet pēdējo punktu kopvērtējumam nopelnīja "Mercedes" braucējs Kimi Antonelli (+4,147).
Hilkenbergs sprinta sacensību sākumā mēģināja apdzīt Piastri, bet pēc sadursmes cieta arī Noriss. Savukārt Fernando Alonso "Aston Martin" izstājās riepas plīsuma dēļ.
Sacensības atsākās pēc piecu apļu veikšanas aiz drošības mašīnas.
Četrus apļus pirms sacensību beigām pirmajā līkumā notika vēl viena sadursme, Lensam Strolam ar savu "Aston Martin" braucamo ietriecoties Estebana Okona ("Haas") automašīnā.
Piektdien treniņbraucienos ātrāko apļa laiku minūte un 33,294 sekundes uzrādīja Noriss, par 0,255 sekundēm apsteidzot Hilkenbergu un par 0,279 sekundēm - Piastri, bet Verstapens ieņēma piekto vietu.
Sprinta kvalifikācijā sestdien labāko laiku sasniedza Verstapens, trešajā sesijā ātrāko apli veicot minūtē un 32,143 sekundēs.
Viņš par 0,081 sekundi apsteidza Norisu un par 38 sekundes simtdaļām - Pisatri, bet ceturtais bija Hilkenbergs (1:32,645).
No piektās vietas sprinta sacensības sāka Rasels, no sestās - Alonso, no septītās - Sainss, astotās - Hamiltons, devītās - albons un desmitās - Leklērs.
Pēc sprinta sacensībām kopvērtējuma vadībā ar 336 punktiem ir Piastri, Noriss ir sakrājis 314 punktus, Verstapens - 281 punktu, Rasels - 244 punktus, bet Leklērs - 177 punktus.
Uzvaru Konstruktoru kausā ar 650 punktiem jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība, 333 punkti ir "Mercedes", 307 punkti - "Ferrari" un 300 punktu - "Red Bull".
Svētdien notiks kvalifikācija un ASV "Lielās balvas" izcīņa.
Šosezon F-1 čempionātā tiks aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktora kausā uzvaru svinēja "McLaren".