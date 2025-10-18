"VEF Rīga" piekāpjas Tartu komandai, "Rīgas zeļļi" svin pārliecinošu uzvaru Rēzeknē
"VEF Rīga" sestdien Tartu "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) līdervienību spēlē piekāpās "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienībai, bet "Rīgas zeļļi" svinēja uzvaru sava laukuma spēlē Rēzeknē.
"VEF Rīga" atzina Tartu basketbolistu pārākumu ar 78:95 (20:30, 17:24, 21:20, 20:21).
Rīgas komandā 20 punktus guva Zairs Porters, bet 15 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Rostislavs Novickis.
Tartu komandā 24 punktus guva Roberts Valge, 15 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Karls Lipss, 14 punktus guva Markuss Ilvers, bet 13 punktus, sešas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Malkolms Bernards.
Tartu basketbolisti uzvarēja cīņā zem groziem (40:33) un sakrāja vairāk rezultatīvu piespēļu (30:16).
Rīdzinieki ne reizi mačā nebija vadībā, Tartu basketbolistiem jau devītajā minūtē tiekot pie 13 punktu pārsvara - 28:15 pēc precīza Markusa Ilvera soda metiena.
Pēc Riharda Aleksandrova tālmetiena 12. minūtē "vefieši" rezultātā pietuvojās līdz 25:32, taču mājinieki atbildēja ar 14:0 izrāvienu, pēc Dilana Peintera divpunktu metiena 17. minūtē panākot pārsvaru ar 48:27, atlikušajā laikā neatļaujot rīdziniekiem pietuvoties tuvāk par 11 punktiem - 53:64 pēc Zaira Portera tālmetiena 28. minūtē.
"VEF Rīga" pirms sestdienas spēles bija svinējusi trīs uzvaras LIBL spēlēs, ar 122:74 pieveicot "Keila" komandu, ar 94:92 - "Ogri" un ar 98:72 - Tallinas "TalTech"/"Alexela".
Tartu basketbolisti bija svinējuši četras uzvaras, ar 80:69 pieveicot Tallinas "Kalev"/"Cramo", ar 89:83 - "Keila" komandu, ar 87:81 - "Liepāju" un ar 85:75 - "Ventspili".
Vienlaicīgi notikušajā spēlē Rēzeknē "Rīgas zeļļi" ar 108:73 (23:27, 27:18, 26:15, 32:13) pieveica "Keila" komandu.
Rīdziniekiem pa 18 punktiem guva Roberts Bērziņš, Jānis Bērziņš un Frenkijs Fidlers, kura kontā arī sešas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles, bet 16 punktus un deviņas atlēkušās bumbas
sakrāja Rodijs Mačoha.
Viesiem pa 18 punktiem guva Brodijs Fokss un Tormi Niitss, kura kontā arī deviņas atlēkušās bumbas, bet desmit punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Ksavjers Bērnss.
Pirmajā puslaikā viesi vairākkārt panāca astoņu punktu pārsvaru, taču kopš pirmā puslaika beigām vadībā bija rīdzinieki.
"Rīgas zeļļi" pēc zaudējuma ventspilniekiem un uzvaras pār Pērnavas klubu viesos ar 100:72 uzvarēja "Kalev"/"Cramo".
"Keila" ir piedzīvojusi zaudējumus visās trīs līdzšinējās sezonas spēlēs, pēc zaudējumiem mačos ar "VEF Rīga" un Tartu komandu ar 79:89 piekāpjoties arī "Liepājai".
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē "Ogre" savā laukumā ar 71:60 pieveica Pērnavas "Transcom".
Turnīra tabulā Tartu klubs ar piecām uzvarām piecās spēlēs ieņem pirmo vietu, bet "Rīgas zeļļi" un "VEF Rīga" ar trim panākumiem četrās spēlēs ieņem attiecīgi trešo un ceturto vietu, ogrēnieši ar divām uzvarām četrās spēlēs ieņem septīto vietu, Pērnavas klubs ar uzvaru trijos mačos - devīto vietu, bet "Keila" ar četriem zaudējumiem četrās cīņās ieņem pēdējo vietu 14 komandu čempionātā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".