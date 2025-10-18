"Ogres" basketbolisti mājās pārspēj Pērnavas "Transcom" un izcīna otro panākumu sezonā
"Ogre" sestdien savā laukumā svinēja uzvaru "Optibet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas (LIBL) spēlē.
Ogrēnieši ar 71:60 (18:14, 17:23, 17:14, 19:9) pieveica Pērnavas "Transcom".
Mājiniekiem pa 13 punktiem guva Gustavs Kampuss un Guntis Sīpoliņš, kura kontā arī deviņas atlēkušās bumbas, pa desmit punktiem - Kīšons Deividsons un Anatolijs Šundels, bet komandas kapteinis Kristaps Dārgais deviņiem punktiem pievienoja 11 atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles.
Pērnavas komandā 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Jūnatans Arvidsons, 12 punktus un piecas atlēkušās bumbas - Devins Lī Heriss, bet desmit punktus guva Gregors Ilvess.
"Ogre" pēc zaudējumiem mačos ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vienību (65:86) un "VEF Rīga" pēdējā spēlē viesos ar 97:71 pieveica Keilas "Coolbet".
"Transcom" vispirms ar 76:83 piekāpās "Rīgas zeļļiem", bet pēc tam ar 97:73 pieveica "Latvijas Universitāti" (LU).
Vēl sestdien, plkst. 19, LIBL līdervienību spēlē Tartu "VEF Rīga" tiekas ar "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienību, cīņu tiešraidē pārraidot tīmekļa vietnei "Delfi.ee", bet "Rīgas zeļļi" Olimpiskajā centrā "Rēzekne" sava laukuma spēlē - ar "Keila", maču tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV4.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".