Pēc sakāves pret “Chelsea” - “Nottingham Forest” šķiras no trenera Postekoglu
"Nottingham Forest" sestdien pēc komandas zaudējuma savā laukumā ar 0:3 Londonas "Chelsea" Anglijas premjerlīgas spēlē atlaida treneri Angelu Postekoglu, klubs paziņoja savā kontā tīmekļa vietnē "X.com".
Vārtus uzvarētājiem guva Džošs Aheampongs, Pedru Netu un Rīss Džeimss, bet 87. minūtē viesi palika mazākumā, otru dzelteno kartīti mačā nopelnot Malo Gusto.
Postekoglu, kurš par komandas treneri kļuva vien septembra sākumā, nomainot Nunu Ešpiritu Santu jeb Nunu, tika atlaists pēc astoņām premjerlīgas spēlēm.
""Nottingham Forest" var apstiprināt, ka pēc virknes neapmierinošu rezultātu un neapmierinoša snieguma Postekoglu ir nekavējoties atbrīvots no galvenā trenera pienākumiem," paziņoja klubs.
"Klubs šobrīd nesniegs nekādus papildu komentārus," teikts paziņojumā.
Ar pieciem punktiem astoņās spēlēs "Nottingham Forest" turnīra tabulā ieņem 18. vietu 20 komandu čempionātā.
Tiek ziņots, ka treneru kandidātu sarakstā ir bijušais "Burnley" un Liverpūles "Everton" treneris Šons Daičs.