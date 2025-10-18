"Jelgava" un "Daugavpils" sadala punktus bez gūtiem vārtiem
"Jelgava" sestdien savā laukumā "Tonybet" futbola virslīgas 33. kārtas mačā spēlēja neizšķirti ar "Daugavpili".
Spēle beidzās bez gūtiem vārtiem - 0:0.
"Jelgava" pirms sestdienas mača nebija uzvarējusi pēdējās trīs spēlēs, pēc zaudējuma "Riga" vienībai (2:3) spēlējot 1:1 ar "Auda" un "Super Nova" komandām.
Jelgavas komandai nevarēja spēlēt uz vienu maču diskvalificētais aizsargs Kristers Aļekseičiks.
Daugavpilieši pēc divām neveiksmēm mačos ar turnīra līderēm, ar 1:5 piekāpjoties RFS un ar 0:1 - "Riga" komandai, pēdējā cīņā ar 1:0 uzvarēja "Auda" vienību.
Šosezon pirmajā abu vienību duelī savā laukumā ar 4:1 uzvarēja jelgavnieki, bet nākamajos divos ar 1:0 un 2:0 pārāka bija "Daugavpils".
Plkst. 15 Liepājas stadiona "Daugava" rezerves laukumā sākās cīņa starp "Grobiņu" un "Super Nova" komandu, to tiešraidē translējot tīmekļa vietnei "Sportacentrs.com".
Svētdien "Tukums 2000" savā laukumā tiksies ar RFS, "Metta" - ar "Riga" komandu, bet pirmdien "Auda" uzņems "Liepāju".
Pēc 32 kārtām "Riga" ir 83 punkti, RFS - 75, bet "Liepājai"- 54 punkti. "Daugavpilij" ir 47 punkti 33 spēlēs, 32 mačos 44 punkti ir "Auda" vienībai, 33 spēlēs 35 punkti - "Jelgavai", bet 32 mačos 32 punkti - "Tukums 2000" komandai, 29 punkti - "Grobiņai", 27 punkti - "Super Nova" komandai un 24 punkti - "Metta" vienībai.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.