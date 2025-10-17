Gudļevskis DEL mačā piedzīvo zaudējumu pēcspēles metienu sērijā.
Hokejs
Vakar 23:37
Gudļevskis atvaira 26 metienus, tomēr "Fischtown Pinguins" piedzīvo zaudējumu pēcspēles metienu sērijā
Latvijas vārtsarga Kristera Gudļevska pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" piektdien Vācijas augstākās hokeja līgas (DEL) spēlē piedzīvoja neveiksmi pēcspēles metienu sērijā.
"Fischtown Pinguins" mājās ar 3:4 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 0:1) piekāpās Augsburgas "Panther".
Gudļevskis atvairīja 26 no 29 metieniem jeb 89,66% raidījumu, kā arī divas reizes tika pārspēts pēcspēles metienu sērijā.
"Fischtown Pinguins" ar 21 punktu 11 spēlēs atrodas ceturtajā vietā 14 komandu konkurencē.
Iepriekšējā sezonā uzvaru līgā svinēja Berlīnes "Eisbaren".